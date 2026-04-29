Η επιθετική τριάδα της Μπάγερν Μονάχου πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους Χάρι Κέιν, Λουίς Ντίας και Μάικλ Ολίσε να έχουν συνδυαστικά φτάσει τα 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Το επίτευγμα αυτό κατατάσσει το επιθετικό τρίο της γερμανικής ομάδας ανάμεσα στα πιο παραγωγικά των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Συγκεκριμένα, ο Χάρι Κέιν έχει σημειώσει 54 τέρματα, ο Λουίς Ντίας 26 και ο Μάικλ Ολίσε 20, δημιουργώντας μια επιθετική γραμμή που “τρομοκρατεί” κάθε άμυνα. Η επίδοση αυτή αποτελεί μόλις την πέμπτη φορά από τη σεζόν 2013-14 που μια τριάδα παικτών φτάνει συνολικά τα 100 γκολ, ενώ για την Μπάγερν είναι μόλις η τρίτη ομάδα που καταφέρνει κάτι αντίστοιχο.
Στο παρελθόν, ανάλογα επιθετικά επιτεύγματα έχουν καταγραφεί από δύο από τις πιο εμβληματικές τριάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, εκείνες της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, γνωστές ως “MSN” και “BBC” αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σημασία του φετινού κατορθώματος της Μπάγερν Μονάχου.
Η σταθερότητα, η ποιότητα και η εκτελεστική δεινότητα της επιθετικής της γραμμής τη φέρνουν πλέον σε μια ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή ελίτ, επιβεβαιώνοντας πως συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο παραγωγικά σύνολα της τελευταίας δεκαετίας.
In Kane (54), Diaz (26) and Olise (20), Bayern’s front three have combined for 100 goals between them in all comps this season.
It’s just the fifth time since 2013-14 that a trio have hit a combined century, while Bayern’s group are just the third set of players to do it. pic.twitter.com/QP0mWwwFME
— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 29, 2026
