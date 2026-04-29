Το τελευταίο διάστημα δημοσιεύτηκαν σε μέσα ενημέρωσης πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα ελέγχων ΚΤΕΟ και την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δημιούργησαν εύλογες απορίες στους πολίτες.

Με στόχο τη σαφή και έγκυρη ενημέρωση, παρατίθενται οι ακόλουθες βασικές διευκρινίσεις:

1. Δεν ισχύει ότι όλα τα οχήματα ελέγχονται κάθε χρόνο σε ΚΤΕΟ

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει:

• Ι.Χ., μοτοσικλέτες άνω των 50 κ.εκ. και ελαφρά φορτηγά έως 3,5 τόνους:

– Πρώτος έλεγχος στα 4 έτη

– Στη συνέχεια ανά 2 έτη

• Ε.Δ.Χ. (ταξί), ασθενοφόρα και επιβατικά εκπαιδευτικά:

– Πρώτος έλεγχος στο 1ο έτος

– Στη συνέχεια κάθε έτος

• Βαρέα οχήματα (λεωφορεία και ρυμουλκούμενα/ημιρυμουλκούμενα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων):

– Πρώτος έλεγχος στο 1ο έτος

– Στη συνέχεια κάθε έτος

2. Η Κ.Ε.Κ. δεν εκδίδεται μόνο από ΚΤΕΟ

Η νομοθεσία προβλέπει ότι η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων εκδίδεται:

• Από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ

• Από ειδικώς εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων

(Οι τεχνικοί όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής αναμένονται σύντομα με σχετική υπουργική απόφαση.)

3. Η Κ.Ε.Κ. δεν αποτελεί νέο μέτρο

Πρόκειται για υποχρέωση που ισχύει εδώ και περίπου 40 χρόνια:

• Για Ι.Χ. και ελαφρά φορτηγά: ετήσια υποχρέωση από το 1ο έτος κυκλοφορίας

• Για λοιπές κατηγορίες οχημάτων: ανά 6 μήνες

4. Τη χρονιά ΚΤΕΟ δεν απαιτείται ξεχωριστή Κ.Ε.Κ.

Ο έλεγχος καυσαερίων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τεχνικού ελέγχου και καλύπτει την υποχρέωση.

5. Στην πράξη υπάρχει ετήσια επαφή με σύστημα ελέγχου ρύπων – όχι απαραίτητα με ΚΤΕΟ

Η υποχρέωση ετήσιας παρουσίας σε ΚΤΕΟ δεν ισχύει για όλα τα οχήματα.

Ωστόσο, εφόσον ο ιδιοκτήτης οχήματος επιλέγει την έκδοση της Κ.Ε.Κ. μέσω ΚΤΕΟ, διαμορφώνεται ένας πρακτικός ετήσιος κύκλος:

μία χρονιά για έλεγχο ΚΤΕΟ και την επόμενη στο ΚΤΕΟ αλλά για την έκδοση Κ.Ε.Κ.

Συνοπτικά, Τι ισχύει στην πράξη:

Δεν αλλάζει η συχνότητα των ελέγχων ΚΤΕΟ για τα Ι.Χ., ούτε ο τρόπος έκδοσης της Κ.Ε.Κ. όπως ερμηνεύτηκε σε δημοσιεύματα.

Αντίθετα, στόχος είναι η ουσιαστική εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, προς όφελος: