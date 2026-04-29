Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στηρίξουν τους συμμάχους που ενισχύουν την άμυνά τους, αλλά θα επιβάλουν κυρώσεις στους εταίρους που δεν το πράττουν. Κατά την ακρόασή του ενώπιον του Κογκρέσου, ο Χέγκσεθ υιοθέτησε έναν ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την αμερικανική στάση απέναντι στην αμυντική συνεργασία.

«Οι σύμμαχοι-πρότυπα που θα αναλάβουν δράση, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, η Φινλανδία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλες, θα λάβουν την ιδιαίτερη εύνοιά μας» δήλωσε ο Χέγκσεθ ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής. Αντίθετα, όπως προειδοποίησε, «οι σύμμαχοι που δεν το κάνουν – σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην καταφέρνουν να κάνουν το καθήκον τους για τη συλλογική άμυνα – θα αντιμετωπίσουν συνέπειες».

Στήριξη στο αίτημα Τραμπ για τον αμυντικό προϋπολογισμό

Ο Αμερικανός υπουργός σημείωσε ότι «εκτιμά την ευκαιρία» να καταθέσει υπέρ του αιτήματος του προέδρου Τραμπ για τον αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027. «Το αίτημα του προέδρου για τον προϋπολογισμό αντικατοπτρίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της στιγμής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι το αίτημα του Πενταγώνου για τον προϋπολογισμό-ρεκόρ θα διατηρήσει «τον πιο ισχυρό και ικανό στρατό στον κόσμο καθώς αντιμετωπίζουμε ένα πολύπλοκο περιβάλλον απειλών σε πολλαπλά θέατρα πολέμου». Όπως είπε, «αναδημιουργούμε έναν στρατό για τον οποίο ο αμερικανικός λαός μπορεί να είναι περήφανος».

Υπερασπιζόμενος το σχέδιο του Λευκού Οίκου, ο Υπουργός Πολέμου τόνισε ότι ο Τραμπ στοχεύει να επαναφέρει τη βιομηχανική βάση των ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα «σε βάσεις εμπόλεμης περιόδου».

Αιχμές κατά του Κογκρέσου και μήνυμα για το Ιράν

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Χέγκσεθ σχολίασε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση, ο μεγαλύτερος αντίπαλος που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το σημείο είναι τα απερίσκεπτα, άστοχα και ηττοπαθή λόγια των Δημοκρατικών του Κογκρέσου και ορισμένων Ρεπουμπλικανών». Υπενθύμισε ότι η σύγκρουση βρίσκεται μόλις στον δεύτερο μήνα της, συγκρίνοντάς την με τις μακροχρόνιες επιχειρήσεις στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Βιετνάμ.

«Δύο μήνες σε έναν υπαρξιακό αγώνα για την ασφάλεια του αμερικανικού λαού: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα. Είμαστε περήφανοι για αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Υπουργός.

Όταν ερωτήθηκε για τη στρατηγική των ΗΠΑ σχετικά με μια νέα πυρηνική συμφωνία, απάντησε ότι πρέπει «να τους φτάσουμε στο σημείο να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να τα παρατήσουν». Παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που, όπως είπε, «ισοπέδωσαν» ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, το Ιράν διατηρεί «πυρηνικές φιλοδοξίες» και «μια συμβατική ασπίδα χιλιάδων πυραύλων».

«Το να αποκαλούμε αυτόν τον πόλεμο τέλμα είναι ντροπή· έχουμε μόλις δύο μήνες που ξεκίνησε», ανέφερε. «Το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο μαζί μας εδώ και 47 χρόνια. Θέλετε να μιλήσουμε για έναν αέναο πόλεμο;» διερωτήθηκε ο Χέγκσεθ.

Η στάση απέναντι στην Κίνα

Κλείνοντας, ο Υπουργός Πολέμου επανέλαβε τη νέα προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Κίνα, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν «μια προσέγγιση που δεν στοχεύει στην κυριαρχία αλλά μάλλον σε μια ισορροπημένη σχέση».