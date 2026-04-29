Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια, όταν ένας μαθητής Γυμνασίου τραυματίστηκε βαριά έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο, ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, το περιστατικό συνέβη στο κέντρο του χωριού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο ανήλικος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού και την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κρεστένων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.