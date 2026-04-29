Ανακάλυψη μεσαιωνικού οικισμού στον βυθό της λίμνης Issyk-Kul στην Κεντρική Ασία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα, αποκαλύπτοντας ότι δρόμοι και κτίρια βρίσκονται σήμερα κάτω από το νερό. Το εύρημα ανατρέπει παλαιότερες εκτιμήσεις για το εμπόριο, τη θρησκεία και την καθημερινή ζωή κατά μήκος των ιστορικών διαδρομών της περιοχής.

Ερείπια στα νερά της Issyk-Kul

Στη λίμνη Issyk-Kul του Κιργιστάν, νότια του Καζακστάν, δύτες εντόπισαν βυθισμένη ζώνη κοντά στην περιοχή Toru-Aygyr που θυμίζει τη χαμένη Ατλαντίδα. Ο αρχαιολόγος Valery Kolchenko από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Δημοκρατίας του Κιργιστάν χαρακτήρισε την περιοχή ως πόλη, βασισμένος στα ευρήματα της αποστολής.

Σε βάθος 1 έως 4 μέτρων, η ομάδα χαρτογράφησε τέσσερις διακριτές περιοχές με τοίχους, δοκάρια και κεραμικά. Τα άθικτα αντικείμενα αποδεικνύουν ότι ο βυθός της λίμνης κρύβει κάτι περισσότερο από έναν μύθο, αν και η πλήρης πολεοδομική διάταξη παραμένει άγνωστη.

Ίχνη ζωής και πολιτισμού

Κατά την αποστολή του 2023-2024 εντοπίστηκαν κτίρια από τούβλα και συγκροτήματα καμινιών κάτω από τα νερά της Issyk-Kul. Οι δύτες συνέλεξαν επίσης σπασμένα κεραμικά, οστά ζώων και υπολείμματα μετάλλου από κατεργασία.

Κάτω από την άμμο, η ομάδα αποκάλυψε διατηρημένο πολιτισμικό στρώμα γεμάτο ανθρώπινα ίχνη, δείγμα ότι η περιοχή κατοικούνταν και ανοικοδομούνταν επί σειρά ετών πριν καλυφθεί από το νερό.

Κόμβος του Δρόμου του Μεταξιού

Η λίμνη Issyk-Kul βρισκόταν πάνω σε διαδρομές των παλαιών καραβανιών, τις οποίες παρακολουθεί η UNESCO μέσω του προγράμματος Silk Roads στο Κιργιστάν. Σύμφωνα με έκθεση διατήρησης, ένας από τους κύριους δρόμους ξεκινούσε από την κοιλάδα Chui και διέσχιζε το Bedel Pass προς την Κίνα.

Έμποροι μετέφεραν μετάξι, μπαχαρικά και μεταλλουργικά προϊόντα, ενώ μαζί τους ταξίδευαν ιδέες για τη θρησκεία και τη γλώσσα. Όπως δήλωσε ο Kolchenko, «το μνημείο που μελετάται είναι μια πόλη ή ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σε ένα από τα σημαντικά τμήματα του Δρόμου του Μεταξιού».

Ταφές και ισλαμική κοινότητα

Κοντά στα ερείπια εντοπίστηκε μουσουλμανικό νεκροταφείο του 13ου-14ου αιώνα, σχεδιασμένο για μία κοινότητα. Οι ταφές ήταν προσανατολισμένες προς την qibla, σύμφωνα με τα καθιερωμένα ισλαμικά έθιμα.

Το νεκροταφείο εκτείνεται σε περίπου 300 επί 200 μέτρα και διατηρεί οστά δύο ατόμων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διάβρωση από τα κύματα απειλεί τα ευρήματα, καθιστώντας κρίσιμη την άμεση τεκμηρίωσή τους.

Αιτίες βύθισης και χρονολόγηση

Η οροσειρά Tien Shan χαρακτηρίζεται από συχνούς σεισμούς, και ο Kolchenko συνδέει τη βύθιση της πόλης με μεγάλο σεισμό του 15ου αιώνα. Η μετατόπιση της ακτογραμμής θα μπορούσε να έχει κατακλύσει τους οικισμούς με νερό και ιζήματα.

Για τη χρονολόγηση των στρωμάτων, η ομάδα απέστειλε δείγματα ξύλου και οργανικών υλικών σε εργαστήρια. Η δενδροχρονολογική ανάλυση και η επιταχυνόμενη φασματομετρία μάζας επέτρεψαν την εκτίμηση της ηλικίας των κατασκευών με μεγάλη ακρίβεια.

Υποβρύχια έρευνα και διατήρηση

Η ορατότητα κοντά στην ακτή μεταβάλλεται γρήγορα, γι’ αυτό οι δύτες εργάζονταν σε σύντομες καταδύσεις, καταγράφοντας λεπτομερώς κάθε τμήμα τοίχου. Οι φωτογραφίες και οι μετρήσεις διατήρησαν τη διάταξη των δωματίων και των δρόμων, κρίσιμη για τη μελέτη του χώρου.

Οι αρχές της UNESCO τονίζουν ότι η διατήρηση της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στη θέση της είναι προτεραιότητα πριν από κάθε ανασκαφή. Η έκθεση των ευρημάτων στον αέρα μπορεί να προκαλέσει ρωγμές και φθορές, καθιστώντας τη συντήρηση απαραίτητη.

Νέος χάρτης του Δρόμου του Μεταξιού

Οι αρχαιολόγοι έχουν πλέον χαρτογραφήσει αστικό αποτύπωμα κάτω από τη λίμνη, με διακοσμητικά θραύσματα που υποδεικνύουν ύπαρξη δημόσιου κτιρίου, πιθανώς τζαμιού, λουτρού ή μαδράσας. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν οικισμό που εξυπηρετούσε εμπόρους και οικογένειες με κοινή ταυτότητα.

Αν οι μελλοντικές έρευνες αποκαλύψουν δρόμους και γειτονιές, οι ιστορικοί ίσως χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν την εικόνα της αστικής ζωής στην περιοχή.

Προστασία και επόμενα βήματα

Οι ομάδες χαρτογράφησης σχεδιάζουν ευρύτερες σαρώσεις για να καθορίσουν την πλήρη έκταση του οικισμού. Χημικές αναλύσεις σε ιζήματα και αντικείμενα θα αποκαλύψουν τα υλικά κατασκευής και τις μεταβολές των ακτογραμμών μέσα στους αιώνες.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της UNESCO, η προστασία του χώρου σημαίνει περιορισμό της ανεξέλεγκτης συλλογής αντικειμένων, καθώς ακόμη και τα μικρότερα θραύσματα φέρουν πολύτιμες πληροφορίες. Η διατήρηση του μεγαλύτερου μέρους της πόλης κάτω από το νερό ίσως επιτρέψει τη χρήση πιο προηγμένων εργαλείων στο μέλλον.

Η λίμνη έχει διατηρήσει ανέπαφα τείχη, εργαστήρια και τάφους, προσφέροντας στην Κεντρική Ασία ένα νέο σημείο αναφοράς. Καθώς οι χρονολογήσεις και οι χάρτες ολοκληρώνονται, οι αρμόδιοι φορείς σχεδιάζουν μέτρα προστασίας, ενώ οι ερευνητές εντάσσουν πλέον το Issyk-Kul στην ιστορική αφήγηση της περιοχής.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Volga River Region Archaeology.