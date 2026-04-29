Ο Νάιτζελ Φάρατζ κατηγορείται για παραβίαση κοινοβουλευτικών κανόνων στη Βρετανία, καθώς φέρεται να μην δήλωσε δωρεά άνω του 1 εκατομμυρίου λιρών από επενδυτή κρυπτονομισμάτων. Ο ηγέτης της ακροδεξιάς παράταξης υποστηρίζει ότι η χρηματοδότηση δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα.

Διαβάστε ακόμα: Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα αντίπαλα κόμματα να τον κατηγορούν ότι παρέβη τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, μη δηλώνοντας σημαντική οικονομική ενίσχυση από επενδυτή του χώρου των κρυπτονομισμάτων.

Διαβάστε ακόμα: Φτιάξτε το NHS για να ανακόψετε τον Φάρατζ

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, οι βουλευτές οφείλουν να δηλώνουν εντός ενός μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους όλες τις δωρεές που έχουν λάβει κατά το προηγούμενο έτος. Η παράλειψη σχετικής δήλωσης θεωρείται παράβαση δεοντολογίας.

Ο Φάρατζ ανέφερε ότι έλαβε άνω του 1 εκατ. λιρών από τον επενδυτή Κρίστοφερ Χάρμπορν για την κάλυψη της προσωπικής του ασφάλειας, λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του 2024. Όπως ισχυρίστηκε, τα χρήματα δεν αποτελούσαν πολιτική δωρεά αλλά προσωπική στήριξη.

Αντιδράσεις από τα κόμματα

Το Συντηρητικό Κόμμα υπέβαλε καταγγελία στον Επίτροπο Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ενώ το κυβερνών Εργατικό Κόμμα υποστηρίζει ότι ο ηγέτης του Reform UK φαίνεται να έχει παραβιάσει τους κανόνες. Από την πλευρά του, το Reform UK επιμένει πως τα χρήματα συνιστούσαν «προσωπικό δώρο» και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις δήλωσης.

Ο Φάρατζ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής ύστερα από ερώτηση της εφημερίδας Guardian, η οποία ανέφερε ότι το συνολικό ποσό ανερχόταν περίπου σε 5 εκατομμύρια στερλίνες.

Περίπου το 66% της χρηματοδότησης του κόμματος του Φάρατζ το 2025 προήλθε από τον Χάρμπορν, επιχειρηματία με έδρα την Ταϊλάνδη, γεγονός που εντείνει τη συζήτηση γύρω από τη διαφάνεια των πολιτικών δωρεών στη Βρετανία.