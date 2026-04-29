Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του για τις «δυσμενείς συνέπειες» που θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με δήλωση του διπλωματικού του συμβούλου.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών, ο Πούτιν «υπογράμμισε τις αναπόφευκτες και εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες όχι μόνο για το Ιράν και τους γείτονές του, αλλά και για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ καταφύγουν ακόμη μια φορά στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν», ανέφερε στους δημοσιογράφους ο διπλωματικός σύμβουλος Γιούρι Ουσάκοφ.