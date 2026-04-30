Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, καταθέτοντας σήμερα ένα μπουκέτο λευκών λουλουδιών στο Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των περίπου 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001.

Τα λουλούδια συνοδεύονταν από χειρόγραφο σημείωμα του Καρόλου, στο οποίο εξέφραζε την «ακλόνητη αλληλεγγύη του στον αμερικανικό λαό». Το βασιλικό ζεύγος συνομίλησε με διασώστες, συγγενείς των θυμάτων και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κάρολος αντάλλαξε χειραψία με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον σοσιαλιστή Ζοχράν Μαμντάνι, χωρίς ωστόσο να έχει προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ τους.

Ανακοίνωση για επίθεση στο Λονδίνο

Νωρίτερα, το Μπάκιγχαμ δημοσιοποίησε ανακοίνωση του Καρόλου, με την οποία καταδίκαζε την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων στο βόρειο Λονδίνο. Ο ίδιος δήλωσε «βαθύτατα ανήσυχος» για τις συνέπειες που μπορεί να έχει το περιστατικό στην εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας.

Επόμενες στάσεις του βασιλικού ζεύγους

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Κάρολος αναμένεται να επισκεφθεί μια ένωση που προωθεί τη δημιουργία φαρμών σε αστικό περιβάλλον, στην υποβαθμισμένη συνοικία του Χάρλεμ.

Η Καμίλα, από την πλευρά της, θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, όπου θα αποτίσει φόρο τιμής στον «Γουίνι το Αρκουδάκι», που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια. Θα συναντηθεί επίσης με τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Το βασιλικό ζεύγος θα αναχωρήσει αύριο από τη Νέα Υόρκη με προορισμό την Ουάσινγκτον και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στις Βερμούδες, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

