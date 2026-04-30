Πιο αναλυτικά, τροπολογία, που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχές που εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) και την αναστολή οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών σε εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μήλου, όπου εντοπίζεται μοναδικός γεωλογικός σχηματισμός, έως την έκδοση ΕΠΣ, κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο που ρυθμίζει θέματα ΑΠΕ και εισάγεται αύριο προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης η χρηματοδότηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης και (4) ο ορισμός αρμόδιας αρχής για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και για την έγκριση εισόδου-εξόδου σε υποδομές αρμοδιότητας των Ειδικών Περιφερειακών Διαβαθμιδικών ΦΟ.Δ.Σ.Α..-

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια την Πέμπτη.

