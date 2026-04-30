Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των Playoffs της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο ΣΕΦ έκανε το πρώτο βήμα απέναντι στη Μονακό, κερδίζοντας τους Γάλλους με 91-70, ενώ ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε στην Ισπανία, επικρατώντας στον πόντο τη Βαλένθια με 68-67 κι έκανε το break στη σειρά.
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ζάλγκιρις με 89-78, στην Τουρκία και έκανε το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που σημείωσε 26 πόντους (4/5 δίποντα, 6/5 τρίποντα!).
Την Τετάρτη το βράδυ (29/4) η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 86-82 για να κάνει το 1-0 στη σειρά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ολυμπιακός – Μονακό 1-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό: 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό (30/04, 21:00)
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός (05/05, 20:45)
Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός (07/05, 20:30 – αν χρειαστεί)
Game 5: Ολυμπιακός – Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 0-1
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός: 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (6/5, 21:15)
Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15 – αν χρειαστεί)
Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις 1-0
Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις: 89-78
Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/04, 20:45)
Game 3: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (06/05, 20:00)
Game 4: Ζάλγκιρις – Φενέρμαχτσε (08/05, 20:00 – αν χρειαστεί)
Game 5: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (12/05 ή 13/05 – αν χρειαστεί)
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ: 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ: (01/05, 21;45)
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης: (05/05, 19:00)
Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (07/05, 21:00 – αν χρειαστεί)
Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (12/05 ή 13/05 – αν χρειαστεί)