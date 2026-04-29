Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη σειρά με τη Μονακό, παίρνοντας τη νίκη στο ΣΕΦ με 91-70 και κάνοντας το 1-0, βάζοντας τις βάσεις για πρόκριση στο Final Four.

Το Game 2 (30/04, 21:00) δίνει στους «ερυθρόλευκους» την ευκαιρία για το 2-0 και ισχυρό προβάδισμα, ενώ η Μονακό θα επιδιώξει να αντιδράσει.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το πρώτο παιχνίδι στη Roig Arena με νίκη 67-68 απέναντι στη Βαλένθια και πλέον επικεντρώνεται στο δεύτερο ματς της σειράς.

Το Game 2 διεξάγεται δύο μέρες μετά, στις 30/4 στις 21:45, με τη σειρά να κρίνεται στις τρεις νίκες (best of five) και τον Παναθηναϊκό να έχει ήδη το προβάδισμα μετά τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι.