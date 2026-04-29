Η υπηρεσιακή πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο, Τζούλι Ντέιβις, αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση της μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Η Ντέιβις φέρεται να έχει εκφράσει απογοήτευση για τον ρόλο της, λόγω διαφωνιών με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη μειούμενη στήριξη προς την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε η βρετανική εφημερίδα στις 28 Απριλίου 2026, η επικείμενη παραίτηση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουκρανία αναμένεται να δημιουργήσει κενό σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη διπλωματική θέση. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία φέρεται να προετοιμάζει θερινή επίθεση, ενώ οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν στάσιμες.

Η Τζούλι Ντέιβις υπηρετεί ως επιτετραμμένη στην αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο από τον Μάιο του 2025. Εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή σχεδίων, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει την πορεία της προκατόχου της, Μπρίτζετ Μπρινκ, η οποία είχε παραιτηθεί τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους για παρόμοιους λόγους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ντέιβις έχει ήδη ενημερώσει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την απόφασή της και σχεδιάζει να αποσυρθεί οριστικά από τη διπλωματική υπηρεσία, ολοκληρώνοντας μια καριέρα που εκτείνεται σε τρεις δεκαετίες.