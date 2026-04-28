Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή Μπουρνιά Μεσσηνίας, μετά τον εντοπισμό 44χρονου άνδρα νεκρού μέσα σε στάβλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φέρει θανάσιμο τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, πιθανότατα κυνηγετική καραμπίνα.

Όπως μεταδίδει το messinialive.gr, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ το όπλο του εγκλήματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ασφάλειας και ιατροδικαστής για την αυτοψία του χώρου.

Οι Αρχές «χτενίζουν» την περιοχή

Η κτηνοτροφική μονάδα ανήκει σε έναν 90χρονο κάτοικο Καλαμάτας και τη διαχείρισή της έχει η 50χρονη κόρη του. Η ίδια, μαζί με έναν 47χρονο, εντόπισαν τη σορό και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Από την εξακρίβωση στοιχείων προέκυψε ότι το θύμα ήταν αλβανικής υπηκοότητας και το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν προσωρινά από το ζευγάρι, την 50χρονη ημεδαπή και τον 47χρονο ομοεθνή του.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή, που χαρακτηρίζεται από αγροτικές καλλιέργειες και διάσπαρτες επιχειρήσεις. Οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό στοιχείων και βιντεοληπτικού υλικού που θα μπορούσε να αποκαλύψει τις κινήσεις του δράστη.

Παράλληλα, τρία άτομα έχουν ήδη προσαχθεί και εξετάζονται από τις Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.