Επέστρεψαν νωρίτερα στις ελληνικές θάλασσες οι μέδουσες, με καταγραφές να σημειώνονται ήδη σε αρκετές παραλίες της Ανατολικής Αττικής. Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ανησυχία σε λουόμενους και κατοίκους, που βλέπουν τις θάλασσες να «γεμίζουν» από τα εντυπωσιακά αλλά παρεξηγημένα θαλάσσια πλάσματα.

Μετά τις παραλίες του Ωρωπού, όπου είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες, μέδουσες έκαναν την εμφάνισή τους και στις ακτές της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και κολυμβητών, αρκετές Cotylorhiza tuberculata παρατηρήθηκαν στην περιοχή του Ζούμπερι, αλλά και στη Ραφήνα.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν πλήθος μεδουσών να κινούνται κοντά στην ακτή, γεγονός που αποδίδεται –σύμφωνα με ειδικούς– στις αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, οι οποίες ευνοούν την πρόωρη εμφάνισή τους.

Η Cotylorhiza tuberculata, γνωστή και ως «τηγανητό αυγό» λόγω του ιδιαίτερου σχήματος και των χρωματισμών της, μπορεί να φτάσει έως και τα 40 εκατοστά. Ωστόσο είναι απολύτως ακίνδυνη για τον άνθρωπο.

Τα χαρακτηριστικά τους:

Μέγεθος : φτάνει έως και 40 εκατοστά σε διάμετρο

: φτάνει έως και 40 εκατοστά σε διάμετρο Περιβάλλον : ζει σε υποτροπικά νερά, από την επιφάνεια έως 7 μέτρα βάθος

: ζει σε υποτροπικά νερά, από την επιφάνεια έως 7 μέτρα βάθος Διατροφή : κυρίως πλαγκτόν

: κυρίως πλαγκτόν Βιολογικά στοιχεία: Η Cotylorhiza tuberculata είναι πελαγική και έχει αβέβαιη ανοχή σε θερμοκρασίες. Εμφανίζεται συχνότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, με εξάρσεις κάθε χρόνο τον Αύγουστο έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου, ειδικά σε ζεστά και ήρεμα νερά.

Πώς ξεχωρίζουμε τις νεαρές μέδουσες;

Οι νεαρές Cotylorhiza έχουν επίπεδο σχήμα, κίτρινο πάνω μέρος και λευκό κάτω, χωρίς τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί, άσπρα και μωβ πλοκάμια. Αν τις εντοπίσετε, τραβήξτε μια φωτογραφία και καταγράψτε την παρατήρησή σας σε πλατφόρμες όπως το iNaturalist. Ας τις απολαύσουμε με σεβασμό στη φύση και χωρίς φόβο!

Κι ενώ οι Cotylorhiza επιλέγουν τις παραλίες της Αττικής, εκατομμύρια μωβ μέδουσες απαθανατίστηκαν στο παραλιακό μέτωπο από Πολιτικά έως Δάφνη στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο.