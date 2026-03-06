Το φαινόμενο με τις μέδουσες, που συνήθως κάνει την εμφάνισή του τους καλοκαιρινούς μήνες, φαίνεται πως επέστρεψε νωρίτερα φέτος στην Εύβοια.

Σύμφωνα με εικόνες που κτέγραψε το evima.gr στην παραλία Λιμενάρι Πολιτικών, εκατοντάδες μέδουσες ξεβράστηκαν σε βραχώδες σημείο της ακτής, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και ανησυχητικό θέαμα.

Το περιστατικό θυμίζει έντονα όσα είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 2025, όταν μεγάλες συγκεντρώσεις μεδουσών είχαν εμφανιστεί στον Ευβοϊκό Κόλπο. Την περίοδο εκείνη πολλοί λουόμενοι απέφευγαν να μπουν στη θάλασσα, γεγονός που είχε επηρεάσει την επισκεψιμότητα σε ορισμένες παραλίες και, κατ’ επέκταση, την τοπική αγορά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των πληθυσμών μεδουσών πιθανόν να συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας, αλλά και η μείωση των φυσικών θηρευτών τους. Για τον λόγο αυτό τονίζεται η ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης του φαινομένου και έγκαιρης ενημέρωσης των λουομένων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές καλούν τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κολύμβηση και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες. Την ίδια στιγμή εξετάζονται δράσεις καθαρισμού των ακτών, καθώς και επιστημονικές μελέτες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση και διαχείριση του φαινομένου στο μέλλον.