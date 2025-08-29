Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται ο τουρισμός και η τοπική οικονομία στον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, εξαιτίας της πρωτοφανούς σε διάρκεια και ένταση εξάπλωσης της μωβ μέδουσας «Pelagia noctiluca».

Το ζήτημα που απειλεί τη βιωσιμότητα εκατοντάδων επιχειρήσεων και την ασφάλεια των λουομένων, βρέθηκε στο επίκεντρο διευρυμένης σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Όπως αναφέρει το eviathema.gr, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά από αυτοψία και δειγματοληψίες από ερευνητές στην περιοχή, συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Λιμενικού Σώματος, καθώς και επαγγελματικοί φορείς του τουρισμού, της εστίασης και της αλιείας, οι οποίοι εξέφρασαν την κραυγή αγωνίας τους για τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις.

Οι τρεις λόγοι της «εισβολής» και η πρόβλεψη των ειδικών

Η ερευνητική ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ με επικεφαλής τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, Βασίλειο Καψιμάλη και την Ερευνήτρια Α’, Σουλτάνα Ζερβουδάκη, παρουσίασε τα επιστημονικά δεδομένα, αποδίδοντας την έξαρση του φαινομένου σε τρεις βασικούς παράγοντες:

Κλιματική Αλλαγή: Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας ευνοεί την αναπαραγωγή και την εξάπλωση των μεδουσών.

Θαλάσσια Ρεύματα: Οι ιδιαιτερότητες των ρευμάτων στον Ευβοϊκό Κόλπο συμβάλλουν στον εγκλωβισμό και τη συγκέντρωση των πληθυσμών σε παράκτιες ζώνες.

Υπεραλίευση: Η μείωση των φυσικών θηρευτών της μέδουσας, όπως συγκεκριμένα είδη ψαριών και οι θαλάσσιες χελώνες, της επιτρέπει να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φαινόμενο είναι περιοδικό και ο κύκλος του διαρκεί συνήθως από ένα έως τρία χρόνια. Η εξέλιξή του για τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.

Σχέδιο δράσης και κραυγή αγωνίας για οικονομική στήριξη

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεσμεύτηκε για τη στενή συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να συνεχιστεί η επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου με τακτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους. Παράλληλα, θα εξεταστεί η άμεση εφαρμογή δοκιμασμένων πρακτικών, όπως η τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών σε επιλεγμένες παραλίες για την ασφάλεια των λουομένων, αλλά και η χρήση μέσων για τη μείωση του πληθυσμού κοντά στις ακτές.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων, της εστίασης και των αλιέων περιέγραψαν με μελανά χρώματα την κατάσταση, κάνοντας λόγο για «καταστροφικές οικονομικές συνέπειες» και έθεσαν επιτακτικά το αίτημα για έκτακτη οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται. «Το φαινόμενο δοκιμάζει τη βιωσιμότητα εκατοντάδων επαγγελματιών και ταλαιπωρεί την υγεία των συμπολιτών μας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, τονίζοντας: «Συνεργαζόμαστε με τους ειδικούς για να υιοθετήσουμε κάθε δυνατό μέτρο που μπορεί να μετριάσει το πρόβλημα και να ανακουφίσει την τοπική κοινωνία».