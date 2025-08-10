Επιστήμη & Τεχνολογία

Αυτό το Σαββατοκύριακο, οι λάτρεις της έναστρου ουρανού θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουν την πανσέληνο, γνωστή και ως Πανσέληνο του Οξύρρυγχου. Σε αντίθεση με άλλες φορές, η Σελήνη θα δώσει τη δυνατότητα για παρατήρηση της ανατολής της σε δύο διαδοχικές βραδιές, προσφέροντας ένα θέαμα στον ανατολικό ουρανό κατά το σούρουπο. Η επίσημη φάση […]