Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα μια 13χρονη ανήλικη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στο Πικέρμι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 22:30, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στο ύψος της στροφής προς τη Διώνη. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε το νεαρό κορίτσι, τραυματίζοντάς το.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και νοσηλεύεται.

Οι προανακριτικές αρχές διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.