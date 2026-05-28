Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (28 Μαΐου 2026) στη λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στην περιοχή του Ρουφ, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία από το όχημα.

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από ιατρικές πηγές.

Η Τροχαία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να έχασε τον έλεγχο του οχήματος ή να υπέστη παθολογικό πρόβλημα τη στιγμή του συμβάντος.