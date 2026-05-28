Επίθεση με μαχαίρι στην Ελβετία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες. Ένας 31χρονος Ελβετός τραυμάτισε τρία άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, ενώ ο ύποπτος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανέφερε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, όπως διευκρινίστηκε στην ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα στιγμιότυπα που μετέδωσαν τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς εθεάθη να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Τρεις τραυματίες και αναστάτωση στον σταθμό

Οι τραυματίες, όλοι ελβετικής εθνικότητας, ηλικίας 28, 43 και 52 ετών, μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει διευκρινιστεί.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τη στιγμή της επίθεσης μια ομάδα μαθητών περνούσε από το σημείο. Ο δάσκαλος τους φέρεται να παρενέβη για να προστατεύσει τα παιδιά από τον δράστη, συμβάλλοντας στην αποτροπή περαιτέρω τραυματισμών.

