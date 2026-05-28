Τα 93 της χρόνια γιόρτασε φέτος η γνωστή καλλιτέχνης Ζωζώ Σαπουντζάκη. Ο κομμωτής και make up artist Πέτρος Τσαμπούκος, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, δημοσίευσε φωτογραφία από το πάρτι γενεθλίων της γνωστής καλλιτέχνιδας, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Έλαμψε και σε αυτά τα γενέθλια – Πάντα περιποιημένη και φινετσάτη

Στην εικόνα που ανέβασε στο Instagram, η Ζωζώ Σαπουντζάκη εμφανίζεται λαμπερή, με κίτρινη σατέν μπλούζα και εντυπωσιακό κόσμημα στον λαιμό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη διαχρονική της φινέτσα.

«Ζωζώ! Χρόνια καλά στην πιο υπέροχη βασίλισσα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Πέτρος Τσαμπούκος.

Ρεπορτάζ για τα γενέθλια της Ζωζώς Σαπουντζάκη πρόβαλε και η εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη βραδιά.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά»

Πρόσφατα, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα είχε διαψεύσει φήμες που την ήθελαν να νοσηλεύεται ξανά, ξεκαθαρίζοντας ότι βρίσκεται στο σπίτι της και αναρρώνει κανονικά.

«Είμαι καλά. Είμαι στο σπίτι μου. Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας», δήλωσε η Ζωζώ Σαπουντζάκη με αισιοδοξία και ευγνωμοσύνη προς το κοινό της.