Αρκετό καιρό θα χρειαστεί να περιμένει ο πρώην παίκτης του Survivor Κώστας Παπαδόπουλος για την εκδίκαση της υπόθεσης στην οποία κατηγορείται για ξυλοδαρμό ενός 14χρονου στο Μενίδι. Η δίκη έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 2027, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη δέχεται απειλές.

Ο 14χρονος χρειάστηκε να κάνει δέκα ράμματα στο κεφάλι, με τον Κώστα Παπαδόπουλο να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι ο ανήλικος τραυματίστηκε πέφτοντας, την ώρα που τον καταδίωκε έξω από το ζαχαροπλαστείο του στο Μενίδι.

Οι δηλώσεις του Κώστα Παπαδόπουλου

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» στις 28 Μαΐου 2026, ο Κώστας Παπαδόπουλος ανέφερε: «Εγώ το κινητό (που έκλεψαν) το πήρα από αυτό το παιδί που έπιασα. Στο μαγαζί μου μπήκε ο ένας από τους πέντε. Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το θέμα με έχουν πάρει δύο τηλέφωνα και με απειλούν για την περιουσία μου. Έχω πάει στην αστυνομία, το έχω αναφέρει και από τότε έχει σταματήσει».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί η δικαιοσύνη φαίνεται. Η αγανάκτηση του κόσμου φαίνεται. Όλα τα μαγαζιά της περιοχής έρχονται και μου λένε τα ίδια πράγματα».

Παραβατικότητα και αστυνόμευση

Ο πρώην παίκτης του Survivor αναφέρθηκε και στο ζήτημα της παραβατικότητας στην περιοχή, επισημαίνοντας πως «έχουμε μεγάλο πρόβλημα παραβατικότητας» και ζητώντας «φύλαξη από την αστυνομία για την περιουσία μας».

Τέλος, τόνισε ότι δεν χτύπησε τον 14χρονο, αλλά τον ακινητοποίησε. «Μήπως έβαλα περισσότερη δύναμη στην ακινητοποίηση όταν ήταν στο πάτωμα; Εκείνος με παρακαλούσε να τον αφήσω, δεν ήθελε να πάει στην αστυνομία. Μου έλεγε ότι θα μου επιστρέψει το κινητό μόνος του εάν τον άφηνα» ανέφερε χαρακτηριστικά.