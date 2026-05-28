Η Ferrari προκάλεσε αίσθηση παρουσιάζοντας το πρώτο της τετράθυρο, πενταθέσιο και πλήρως ηλεκτρικό οικογενειακό αυτοκίνητο. Η εμβληματική ιταλική φίρμα, γνωστή για τα σπορ και πολυτελή μοντέλα της, κάνει στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή με το μοντέλο Luce.

Με το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο Luce, η Ferrari σηματοδοτεί μια ιστορική αλλαγή στην πορεία της. Η εταιρεία, που έχει ταυτιστεί με την ταχύτητα και τον χαρακτηριστικό ήχο των κινητήρων της, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της στη νέα εποχή της βιώσιμης κινητικότητας.

Το νέο μοντέλο της Ferrari, σχεδιασμένο από την εταιρεία LoveFrom του Jony Ive – πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple – δεν αποτελεί απλώς το πρώτο ηλεκτρικό BEV του Maranello, αλλά και το πρώτο πενταθέσιο αυτοκίνητο της ιστορικής φίρμας. Παρ’ όλα αυτά, η ριζοσπαστική και αμφιλεγόμενη εξωτερική του εμφάνιση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, διχάζοντας τους λάτρεις της αυτοκίνησης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη και την επόμενη ημέρα το Luce παρουσιάστηκε στον πρόεδρο της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα και στον Πάπα Λέοντα. Ο Ποντίφικας, γνωστός για την αγάπη του στα αυτοκίνητα, δεν δίστασε να καθίσει στη θέση του οδηγού, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων.

Pope Leo got behind the wheel of Ferrari’s first all-electric car at his residence in Castel Gandolfo near Rome https://t.co/J58YX9xR3u pic.twitter.com/oNxV3eseDC — Reuters (@Reuters) May 28, 2026

Για τη σχεδίαση του νέου μοντέλου, η Ferrari συνεργάστηκε με τους Jony Ive και Marc Newson, εγκαταλείποντας προσωρινά τους παραδοσιακούς της σχεδιαστές. Ο Ive, γνωστός για το σχεδιαστικό ύφος των iPhone και MacBook της Apple, έδωσε στο Luce μια πιο minimal αισθητική, που διαφοροποιείται από όσα έχουμε συνηθίσει από τη μάρκα.

Οι αντιδράσεις και σχόλια στα social media έριξαν τις μετοχές της Ferrari

Παρά τη λεγόμενη παπική ευλογία, η κριτική που δέχθηκε το μοντέλο στην ίδια την Ιταλία υπήρξε σφοδρή. Ο Luca di Montezemolo, ο άνθρωπος που ηγήθηκε της Ferrari ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για περισσότερα από είκοσι χρόνια, δεν έκρυψε τα λόγια του σε δηλώσεις του στο ιταλικό πρακτορείο Askanews.

Το σχόλιό του έγινε άμεσα viral, καθώς τόνισε με νόημα πως αν έλεγε αυτό που πραγματικά πιστεύει, θα πλήγωνε τη Ferrari, επισημαίνοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η κληρονομιά της μάρκας. Η τοποθέτησή του ερμηνεύτηκε ως προειδοποίηση για τον κίνδυνο «καταστροφής ενός θρύλου».

Ο Montezemolo ολοκλήρωσε με μια καυστική φράση, εκφράζοντας την ελπίδα να αφαιρεθεί το σήμα του Cavallino Rampante από το αμάξωμα, καθώς – όπως είπε – πρόκειται για αυτοκίνητο που «ούτε οι Κινέζοι δεν θα μπουν στον κόπο να αντιγράψουν».

Η αιχμή αυτή θεωρήθηκε έμμεση αναφορά στη Xiaomi, η οποία είχε πρόσφατα κατηγορηθεί ότι αντέγραψε τη Ferrari Purosangue για το δικό της μοντέλο YU7.

Στο ίδιο επικριτικό κλίμα κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Matteo Salvini, ο οποίος διερωτήθηκε δημόσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν η νέα σχεδίαση μπορεί πράγματι να θεωρηθεί «καινοτομία», σχολιάζοντας παράλληλα την αστρονομική τιμή των 550.000 ευρώ.

Παρά τη μεγάλη προβολή, τα social media δεν υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari. Πολλοί χρήστες παρομοίασαν το Luce με φούρνο μικροκυμάτων, πλαστική παντόφλα ή ακόμη και με το Fiat Multipla, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα αυτοκίνητα όλων των εποχών.

#Luce sta facendo crollare in borsa la #Ferrari, è un’offesa al marchio, all’Italia e allo stile, quindi ho elaborato in circa 30 secondi un nuovo progetto che potrei regalare all’azienda per sollevarla da questo increscioso incinte di percorso. Non ringraziatemi. pic.twitter.com/0bdvapsQEQ — STIMATORE DI PERSONE DI MERDA (@heygroc) May 26, 2026

Οι ειρωνικά χιουμοριστικές αντιδράσεις φαίνεται να επηρέασαν και τη χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας. Οι μετοχές της Ferrari υποχώρησαν κατά 8,4% την Τρίτη και σημείωσαν νέα μικρή πτώση 0,1% την Τετάρτη. Ένας επενδυτής δήλωσε στο Reuters ότι η μετοχή «τιμωρείται για μια αισθητική απογοήτευση».

Η απάντηση της Ferrari και η επικοινωνιακή στρατηγική

Η Ferrari απέφυγε να σχολιάσει τις αντιδράσεις. Ωστόσο, ο Felipe Munoz από την Car Industry Analysis εκτίμησε ότι η εταιρεία πιθανότατα ανέμενε τον σάλο, καθώς το Luce αποτελεί συνειδητή ρήξη με την παράδοση. Όπως σημείωσε, «η αρνητική δημοσιότητα εξακολουθεί να είναι δημοσιότητα».

«Από επικοινωνιακής άποψης, κατάφεραν να κάνουν τον κόσμο να μιλάει για την ηλεκτρική Ferrari», πρόσθεσε ο Munoz, υπογραμμίζοντας ότι το έντονο ενδιαφέρον γύρω από το Luce δείχνει πως η μάρκα εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρή επιρροή, ακόμη και όταν προκαλεί αντιδράσεις.