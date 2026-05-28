Διεθνής σπείρα Χιλιανών διαρρηκτών, που φέρεται να πραγματοποιούσε «εγκληματικό τουρισμό» στην Ελλάδα, βρίσκεται πίσω από τη διάρρηξη «μαμούθ» σε σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην Αθήνα. Από το πολυτελές ακίνητο αφαιρέθηκαν 45 ρολόγια μεγάλης αξίας, συνολικού ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από εκτεταμένη ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και στοιχείων ερευνών. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ακολουθώντας τη διαδρομή των κλοπιμαίων.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, το οργανωμένο κύκλωμα αποτελούνταν από Χιλιανούς διαρρήκτες που ταξίδευαν στη χώρα μέσω της ζώνης Σένγκεν, εμφανιζόμενοι ως τουρίστες. Νοίκιαζαν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης με στοιχεία τρίτων και κινούνταν στην Αττική με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

Ως φερόμενος εγκέφαλος περιγράφεται ένας 40χρονος έγκλειστος σε φυλακή, ενώ τον βασικό πυρήνα της ομάδας συγκροτούσαν τρία ακόμη άτομα, ηλικίας 26, 33 και 40 ετών. Υποστηρικτικό ρόλο φέρεται να είχε και μία 23χρονη γυναίκα.

Η μεθοδολογία των διαρρηκτών

Οι δράστες επέλεγαν πολυτελείς βίλες και ακριβά σπίτια, τα οποία παρακολουθούσαν επί μέρες πριν τη διάρρηξη. Όταν διαπίστωναν ότι οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν, εισέβαλαν χωρίς να αφήνουν ίχνη, χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες για να αποφύγουν την καταγραφή τους.

Στόχευαν αποκλειστικά σε πανάκριβα ρολόγια, κοσμήματα και χρυσαφικά, αποφεύγοντας μετρητά ή άλλα αντικείμενα. Συχνά εισέρχονταν στις κατοικίες με αναρρίχηση από γειτονικά κτίρια ή μάντρες, παραβιάζοντας μπαλκονόπορτες.

Η διάρρηξη στη βίλα του εφοπλιστή

Στην περίπτωση του εφοπλιστή, δύο μέλη της σπείρας φέρονται να εισέβαλαν στη βίλα πηδώντας τη μάντρα και παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα. Από το σπίτι άρπαξαν 45 πολυτελή ρολόγια, μεταξύ των οποίων και εξαιρετικά σπάνια, χειροποίητα κομμάτια που είχαν κατασκευαστεί αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη.

Τα κλοπιμαία διοχετεύονταν σε κλεπταποδόχους, οι οποίοι τα αγόραζαν και τα μεταπωλούσαν ως γνήσια μεταχειρισμένα ρολόγια υψηλής αξίας. Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της λείας φέρεται να είχε ο 40χρονος έγκλειστος, που συντόνιζε τις επαφές και καθοδηγούσε τις κινήσεις της ομάδας.

Ταυτοποίηση και εξιχνίαση

Παρότι τα μέλη της σπείρας δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, οι Αρχές αναφέρουν ότι έχουν πλήρως ταυτοποιηθεί και η υπόθεση θεωρείται εξιχνιασμένη. Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στα ίχνη τους μέσα από τα κλοπιμαία και το υλικό ασφαλείας της βίλας, χαρτογραφώντας τη δράση και τη σύνθεση του κυκλώματος.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η σπείρα είχε αναπτύξει εξειδίκευση στις διαρρήξεις πολυτελών κατοικιών, πραγματοποιώντας στοχευμένα χτυπήματα σε περιοχές υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος και αναζητώντας αποκλειστικά αντικείμενα μεγάλης αξίας και εύκολης μεταπώλησης.