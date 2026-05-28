Την ώρα που τα μάτια της διεθνούς κοινότητας έχουν απομακρυνθεί από τη Γάζα, έπειτα από την οιονεί εκεχειρία του Οκτωβρίου, μια ζοφερή πραγματικότητα μαίνεται στα παλαιστινιακά εδάφη. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παλεύουν να επιβιώσουν σε μια ισοπεδωμένη περιοχή, οι αναφορές για νεκρούς και τραυματίες είναι καθημερινές και οι εχθροπραξίες, συχνά κατά αμάχων, συνεχίζονται.

Το MEGA Stories ταξίδεψε στο Αμμάν της Ιορδανίας, περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ και επισκέφθηκε το νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Εκεί, μαζί με τραυματίες από τις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής, περιθάλπονται παιδιά από τη Γάζα, αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή, μετά την πλήρη κατάρρευση του συστήματος Υγείας στην πατρίδα τους.

Οδηγοί σε αυτό το οδοιπορικό είναι οι ίδιοι οι επιζώντες, αλλά και οι άνθρωποι που δίνουν καθημερινή μάχη, να τους κρατήσουν στη ζωή. Ο Ταϊσίρ, ένα 17χρονο αγόρι και η Τζουντ, ένα 8χρονο κορίτσι, μιλούν στη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Μαζί με τις γιαγιάδες τους, που τους συνοδεύουν, περιγράφουν τον βομβαρδισμό των σπιτιών τους στη Γάζα, τις ημέρες τους στο νοσοκομείο και εκφράζουν την αγωνία, αλλά και τα όνειρά τους για την επόμενη ημέρα.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλά ακόμα ο Νικόλας Παπαχρυσοστόμου, επικεφαλής επειγουσών παρεμβάσεων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Λωρίδα της Γάζας, μεταφέροντας τις σκληρές εικόνες του πολέμου και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή σήμερα, αλλά και γιατροί και φυσιοθεραπευτές του νοσοκομείου, που εξηγούν τη χρήση ενός πρωτοποριακού τρισδιάστατου εκτυπωτή για τη δημιουργία τεχνητών μελών για ενήλικα και ανήλικα ακρωτηριασμένα θύματα.

Πίσω στην Αθήνα, τον λόγο παίρνουν δύο μητέρες από τη Γάζα που συνοδεύουν τα παιδιά τους, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στα μόλις 10 που έγιναν δεκτά από την ελληνική κυβέρνηση και νοσηλεύονται στο ΕΣΥ.

Μια τηλεοπτική καταγραφή για τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, τον συνεχή αγώνα για τη στοιχειώδη ιατρική περίθαλψη, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια, έρχεται στο MEGA Stories.

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Δώρα Αναγνωστοπούλου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Έρευνα: Κώστας Μπουρούσης, Μάνος Φραγκιουδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Αλέξανδρα Μπότη

Κινηματογράφηση: No Names Filming Team

Μοντάζ: Αλέξανδρος Αλευράς, Αφροδίτη Ταυρή

Ενδυματολόγος: Ηρώ Τσούρτου

