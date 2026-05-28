Με το μήνυμα της ανάγκης για αλληλεγγύη μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, με φόντο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα σήματα αβεβαιότητας που εκπέμπουν οι ΗΠΑ και τις απειλές που εκτοξεύει η Τουρκία εναντίον Ελλάδας και Κύπρου, ξεκίνησε τις δηλώσεις του ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του νωρίτερα στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (“Gymnich”) στη Λεμεσό.

Ο υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως χρειάζεται να τηρείται σε καθολικό επίπεδο το Διεθνές Δίκαιο τονίζοντας πως καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών ή αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ενόψει και του επικείμενου νομοσχεδίου που φημολογείται ότι θα καταθέσει η Άγκυρα προς ψήφιση εντός των επόμενων ημερών, το οποίο φιλοδοξεί να αποτυπώσει σε νόμο του τουρκικού κράτους την ανυπόστατη θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματία ζήτησε από όλους τους ομολόγους του να αρθρώσουν μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού.

Στο σημερινό “Gymnich” που συνεδριάζει υπό την προεδρία της Κάγια Κάλλας και του Κύπριου ΥΠΕΞ Κωνσταντίνου Κόμπου, θα συμμετέχουν και οι υπουργοί Εξωτερικών της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Κύρια θέματα στην ατζέντα οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια.

Παρακάτω ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη κατά την άφιξή του στη σύνοδο.

«Βρισκόμαστε σήμερα στην Κύπρο για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε, σήμερα περισσότερο από ποτέ, εν μέσω πολλαπλών κρίσεων και γενικότερης εχθροπάθειας στον κόσμο, για το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρατηγική αυτονομία σημαίνει ανταγωνιστικότητα, αλλά ανταγωνιστικότητα με συνοχή και σύγκλιση. Σημαίνει ανθεκτικότητα, ενεργειακή και αμυντική. Και βεβαίως, σημαίνει αλληλεγγύη, και αλληλεγγύη όλων των κρατών, έτσι ώστε να μπορέσει να ενδυναμωθεί η ευρωπαϊκή συμμαχία και να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ, η οποία της αρμόζει.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να επισημάνω την ανάγκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας, να αναπτυχθεί μια πολιτική, η οποία θα είναι 360 μοιρών, θα κοιτάζει συνολικά τον κόσμο και ιδίως τον Παγκόσμιο Νότο.

Σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ζητήματα που μας αφορούν με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο εξαιρετικά κρίσιμες χώρες, με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση.

Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της τήρησης σε καθολικό επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Όπως επίσης, θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκοσμίων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ».