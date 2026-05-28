Ενα από τα ζητήματα που απασχολούν τον Χαβιέρ Ριμπάλτα αυτό το καλοκαίρι έχει να κάνει και με τους παίκτες που επιστρέφουν στην ΑΕΚ από δανεισμό.

Ο Φραντζί Πιερό που παραχωρήθηκε τον Ιανουάριο στη Ρίζεσπορ, ο Πάολο Φερνάντες που έπαιξε στην… ελληνική Αλ Καλίτζ και ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος που το δεύτερο εξάμηνο αγωνίστηκε στην ιταλική Μάντοβα.

Οι δύο πρώτοι έχουν συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο ενώ ο τελευταίος δεσμεύεται με την Ενωση ως το 2028. Και οι τρεις πάντως δεν έχουν θέση στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρεθούν ούτε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία.

O Πιερό είναι ο δεύτερος μουντιαλικός των Κιτρινόμαυρων μετά τον Ορμπελίν Πινέδα καθώς θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αϊτή. Η αλήθεια είναι πως ο δανεισμός του στη Ρίζεσπορ δεν πήγε καθόλου καλά καθώς σε έντεκα εμφανίσεις με την τουρκική ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει.

Ετσι τελείωσε τη σεζόν με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με την ΑΕΚ. Η Ενωση τον έχει βγάλει προς πώληση και ελπίζει πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν ίσως και οι εμφανίσεις του στο Μουντιάλ, αν καταφέρει να πετύχει κάποιο γκολ.

Εξάλλου έχει πέραση σε χώρες όπως το Ισραήλ, όπου έχει αποδείξει πως μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Μάλιστα, ο Πιερό βίωσε μία σπουδαία στιγμή τις προηγούμενες μέρες όταν η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μάουρα Χίλεϊ, όρισε την 26 Μαΐου 2026 ως «Ημέρα Φραντζί Πιερό».

Ο θηριώδης φορ έφυγε σε ηλικία έντεκα ετών από την Αϊτή και μετακόμισε στην πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία τον τίμησε με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο.

Εκείνος από την πλευρά του ανακοίνωσε τη δημιουργία ιδρύματος που θα βοηθά παιδιά από την πατρίδα του που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο.

Πέρα από τον Πιερό, προς πώληση από την ΑΕΚ είναι και ο Φερνάντες. Ο ισπανός μεσοεπιθετικός προέρχεται από μια αρκετά καλή σεζόν στη Σαουδική Αραβία με 31 εμφανίσεις, έξι γκολ και πέντε ασίστ, ωστόσο ο Νίκολιτς του είχε ξεκαθαρίσει από πέρσι το καλοκαίρι πως δεν τον υπολογίζει και αυτό δεν έχει αλλάξει.

Το καλό με τον Φερνάντες είναι πως βρίσκεται σε εξαιρετική ηλικία μιας και τον Αύγουστο θα κλείσει τα 28 του χρόνια και αργά ή γρήγορα η λογική λέει πως θα βρει κάποια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Αρκεί βέβαια να ικανοποιηθεί και η ΑΕΚ που θα θέλει κάποιο αντίτιμο για να τον παραχωρήσει.

Οσο για τον τρίτο της παρέας, o δανεισμός του στη Μάντοβα δεν πήγε καλά. Μετά τις τρεις συμμετοχές με την Ενωση στο πρώτο μισό της σεζόν, ο Χρυσόπουλος έκανε μόλις μία στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Δεν είχε ρόλο φέτος ουσιαστικά ο νεαρός αμυντικός, δεν θα έχει ούτε του χρόνου καθώς η ΑΕΚ θέλει να ανεβάσει την ποιότητά της στο κέντρο της άμυνας.

Οπότε και για εκείνον θα πρέπει να βρεθεί μία λύση είτε με νέο δανεισμό είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Θυμίζουμε πως την προηγούμενη σεζόν ο Χρυσόπουλος είχε παίξει δανεικός στην Κύπρο με την Ανόρθωση έχοντας μια σχετικά γεμάτη σεζόν με 26 συμμετοχές, η οποία δεν συνδυάστηκε όμως με καλή πορεία της ομάδας.

Στο μεταξύ, σήμερα (16:00) ξεκινά η κυκλοφορία των διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου και σε πρώτη φάση δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι της σεζόν 2025-26. Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές για πρωτάθλημα και Κύπελλο θα είναι ίδιες με πέρσι.