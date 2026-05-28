Ακατάλληλο νερό για ανθρώπινη κατανάλωση εντοπίστηκε στις τοπικές κοινότητες Πέρδικας και Νεράιδας του Δήμου Αλμυρού Μαγνησίας, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Αλμυρού, η χημική επιβάρυνση του δικτύου ύδρευσης καθιστά αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όπως αναφέρουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στη Νεράιδα καταγράφηκαν αυξημένες τιμές νιτρικών, ενώ στην Πέρδικα εντοπίστηκαν υπερβάσεις σε νιτρικά, βρωμικά και ολικά τριαλογονομεθάνια. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από ανεξάρτητες δειγματοληψίες που διενήργησε η ίδια η ΔΕΥΑ μέσω πιστοποιημένου συνεργαζόμενου εργαστηρίου.

Προσωρινή απαγόρευση χρήσης του νερού

Κατά τους προηγούμενους μήνες, οι μετρήσεις στις δύο περιοχές βρίσκονταν εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία. Ωστόσο, οι τελευταίοι έλεγχοι ανέδειξαν υπερβάσεις σε κρίσιμες παραμέτρους ποιότητας, γεγονός που ενεργοποίησε τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Η ΔΕΥΑ Αλμυρού ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση χρήσης του νερού του δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η ποιότητά του. Το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση, μαγείρεμα, παρασκευή τροφίμων ή ροφημάτων, πλύσιμο τροφίμων ή παρασκευή πάγου.

Όπως τονίζεται, η χρήση του επιτρέπεται μόνο για καθαριότητα και λοιπές οικιακές ανάγκες.

Μέτρα αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων

Η ΔΕΥΑ έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων, όπως η διάθεση εμφιαλωμένου νερού στους κατοίκους, ο καθαρισμός και η απολύμανση των δεξαμενών και του δικτύου ύδρευσης, καθώς και η διενέργεια συνεχών δειγματοληψιών και ελέγχων. Παράλληλα, εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την πλήρη αποκατάσταση της καταλληλότητας του νερού.

Η επιχείρηση καλεί τους κατοίκους να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία και η κατανόηση όλων είναι κρίσιμες έως ότου διασφαλιστεί πλήρως η ποιότητα του πόσιμου νερού στις δύο κοινότητες.