Ο κύκλος της δεύτερης θητείας του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρτσελόνα ολοκληρώνεται μόλις έξι μήνες μετά την επιστροφή του, με τον Ισπανό τεχνικό να μην καταφέρνει να οδηγήσει την ομάδα στην πρόκριση στα playoffs της EuroLeague, ούτε να σημειώσει κάποια σημαντική επιτυχία στο διάστημα παρουσίας του.

Στις τελευταίες του δηλώσεις, ο έμπειρος προπονητής αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από το «Palau», τονίζοντας πως δεν φεύγει με αρνητικά συναισθήματα απέναντι στον σύλλογο που, όπως είπε, εξακολουθεί να θεωρεί «αγαπημένο».

❗️Xavi Pascual explica los motivos de su adiós al Barça: 😢”Me voy del Barça porque sufro mucho” ⏬”No soy la persona adecuada para empezar este proyecto” pic.twitter.com/ZvqkMx5fna — Diario SPORT (@sport) May 28, 2026

Αναλυτικά, όσα δήλωσε

“Θέλω να εξηγήσω τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει καμία διαμάχη μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Πασκουάλ, η σχέση μας είναι εξαιρετική, η αφοσίωσή μου στη Μπαρτσελόνα και στον Λαπόρτα είναι αμείωτη. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με την αθλητική διεύθυνση, αυτές τις μέρες εργαζόμαστε με κοινό στόχο.

Πήρα την απόφαση το Σάββατο 16 Μαΐου και το απόγευμα μιλούσα με έναν παίκτη για να έρθει στην ομάδα. Ήταν μια κατάσταση εξάντλησης. Δεν είμαι το ίδιο άτομο που ήμουν όταν έφυγα.

Από τότε, έχω βρεθεί σε δύο ομάδες, όπου το μπάσκετ ήταν το μόνο άθλημα και έχω συνηθίσει σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Από το 2008 έως το 2014 ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, αλλά πέρασα πολύ δύσκολα από το 2014 έως το 2016.

Υποσχέθηκα στον εαυτό μου τότε ότι δεν θα υπέφερα ξανά έτσι. Υποφέρω πολύ και γι’ αυτό φεύγω. Υποφέρω τρεις φορές περισσότερο εδώ από οπουδήποτε αλλού.

Τον Νοέμβριο είχα πολλές αμφιβολίες για το αν θα έρθω. Ο Ναβάρο και ο Λαπόρτα ήταν για μένα δύο προσωπικές δεσμεύσεις, είναι δύο πολύ σημαντικά άτομα στη ζωή μου.

Είχα αμφιβολίες, αλλά με έπεισαν. Βάλαμε μια ρήτρα αποχώρησης στο συμβόλαιό μου, την οποία θα ενεργοποιήσουμε. Φοβόμουν, από το 2014 έως το 2016 φοβόμουν, έπρεπε να φύγω και ως οπαδός της Μπαρτσελόνα δεν το έκανα, και τώρα φεύγω γιατί υποφέρω πολύ.

Οι ήττες δεν μου επιτρέπουν να είμαι ευτυχισμένος και πιστεύω ότι δεν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο για να ξεκινήσω το νέο εγχείρημα.

Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα κάνει καλό στη Μπαρτσελόνα, όλοι θα βρουν τη θέση τους και όλοι θα βγουν κερδισμένοι από την απόφαση που πήρα. Από τη στιγμή που η Βαλένθια προκρίθηκε στο Final-Four, θεώρησα ότι έπρεπε να επιταχύνω τη λήψη της απόφασης.

Το σκέφτηκα μέχρι τις 16 του μήνα και πήρα την ώριμη απόφαση να μην συνεχίσω. Λυπάμαι για τους οπαδούς, λόγω ορισμένων διαρροών που έχουν κυκλοφορήσει.

Ήθελα να το ανακοινώσω το συντομότερο δυνατόν, ώστε ο σύλλογος να έχει χρόνο να οργανωθεί, και δεν ήθελα να γίνω πρόβλημα για το μέλλον του συλλόγου”.