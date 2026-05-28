Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (28/05/2026) επιχείρηση αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ.

Μέχρι στιγμής όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις.