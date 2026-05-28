Ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ που είχε διαταχθεί από την διοίκηση του ογκολογικού νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων, σε βάρος του αναισθησιολόγου, έπειτα από καταγγελία που έγινε για φακελάκι από συγγενή ασθενούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tanea.gr, το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης αναμένεται να αποσταλεί σήμερα (28/05) στο πειθαρχικό συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ, καθώς φέρεται πως προέκυψαν στοιχεία πειθαρχικής δίωξης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί άλλο παρόμοιο περιστατικό πέραν εκείνου που καταγγέλθηκε.

Ο αναισθησιολόγος παρουσιάστηκε ενώπιον των αρμόδιων Αρχών και απάντησε στα ερωτήματα που του τέθηκαν, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων. Υπενθυμίζεται πως την καταγγελία σε βάρος του την είχε κάνει ένας άνδρας, η μητέρα του οποίου νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως είχε γράψει το tanea.gr, πρόκειται για μόνιμο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου, ο οποίος φέρεται πως είχε καταγγελθεί και στο παρελθόν για φακελάκι, και συγκεκριμένα το 2018, ωστόσο τότε στο ποινικό σκέλος είχε αθωωθεί.

Το επίμαχο βίντεο

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, φαίνεται ο αναισθησιολόγος να ζητά «φακελάκι» από ασθενή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, συνοδός ασθενούς κατέγραψε με το κινητό τηλέφωνό του τη συνομιλία με τον γιατρό μέσα στον θάλαμο του νοσοκομείου. Η συνομιλία φαίνεται να λαμβάνει χώρα λίγο πριν από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Για το περιστατικό είχε τοποθετηθεί και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είχε ζητήσει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media, από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο.

Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Χ.