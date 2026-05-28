Από το βράδυ της Τρίτης, που ο Αλέξης Καραμήτρος παρουσίασε το όνομα και τη διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ, ένα πράγμα μόνο είναι βέβαιο: δεν είναι πια σκέτος Καραμήτρος, είναι ο Καπετάν Καραμήτρος! Ολα τα υπόλοιπα είναι ανοικτά στις περιστάσεις που αλλάζουν και τις προκλήσεις που φέρνει το μέλλον. Η στροφή προς τα αριστερά όμως είναι ολοφάνερη, έστω και αν εξαντλείται στα σύμβολα. Εξάλλου, η διακήρυξη της ΕΛΑΣ (θηλυκού γένους, αφού πρόκειται για συμπαράταξη) είναι μια άσκηση στον μεταφορικό λόγο. Ο Καραμήτρος μίλησε με μεταφορές, ανοιχτές στην ερμηνεία του κάθε ακροατή.

Στη συγκεκριμένη επιλογή υπάρχει σκοπιμότητα, στην οποία θα επανέλθουμε αργότερα, υπάρχει όμως και γνησιότητα. Από την πρώτη ώρα κιόλας της επιχείρησης rebranding, έγινε αντιληπτό ότι ο Αλέξης δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του «κεντρώου αριστερού». Η απόσταση από τη Γένοβα μέχρι το Κέντρο είναι τεράστια, το δε Καπετάνιο τον βλέπετε, δεν είναι ο αθλητικός τύπος, ούτε στο σώμα ούτε στο πνεύμα. Ευκολότερο θα του ήταν, ψυχολογικά, να κάνει προεκλογική εκστρατεία στα αγγλικά – σε αγγλόφωνη χώρα μάλιστα – παρά να παριστάνει τον κεντρώο στην Ελλάδα, την οποία, ως Τσίπρας, φόρτωσε με ένα τρίτο μνημόνιο.

Οσον αφορά την πολιτική σκοπιμότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Καπετάν Καραμήτρος στρέφει το σκάφος αριστερά, επειδή θέλει να μαζέψει υπό τη σκέπη του τη διάσπαρτη ριζοσπαστική Αριστερά σε όλες τις αποχρώσεις της. Σας θυμίζει κάτι από το παρελθόν αυτό το εγχείρημα; Ναι! Ο Καπετάνιος πάει να στήσει από την αρχή τον ΣΥΡΙΖΑ, που ο ίδιος εγκατέλειψε. Με την ουσιώδη διαφορά ότι, αν πιάσει το κόλπο, θα είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ και η δική του απόχρωση της Αριστεράς – άλλωστε, σαν τον χαμαιλέοντα έχεις πολλές, οπότε όλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι. Κατά την άποψη αυτή, σκοπίμως είναι νεφελώδης ο λόγος του Καπετάνιου, επειδή αυτό θα του επιτρέψει αργότερα να στρίψει προς το Κέντρο, αφού πρώτα θα έχει μαντρώσει την Αριστερά. Ναπολέων δηλαδή ο Καπετάνιος! Διασπά τις δυνάμεις του για να καθαρίσει το πεδίο από τους μικρότερους αντιπάλους, μετά τις ενώνει και επιτίθεται στον ισχυρότερο αντίπαλο για να τον συντρίψει.

Δεν εξετάζω κατά πόσο είναι εφικτό το σχέδιο παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως θα χρειαστεί χρόνο όλη αυτή η μανούβρα. Αν πάντως εξελιχθεί έτσι το εγχείρημα, τότε στο ΠΑΣΟΚ έχουν σοβαρό πρόβλημα. Ο λόγος είναι ότι τόσο καιρό το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να μεταμορφωθεί σε ΣΥΡΙΖΑ (της μετά την κωλοτούμπα περιόδου), σε βαθμό γελοιοποίησης, όπως είδαμε με τη στάση του έναντι του Γιάννη Στουρνάρα. Τώρα που ο Καραμήτρος ξαναφτιάχνει τον αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ – και μάλιστα ανακαινισμένο – γιατί ο αριστερός ψηφοφόρος να προτιμήσει το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη; Ασφαλώς θα προτιμήσει το γνήσιο ταγάρι, από χοντρό μαλλί που γρατζουνάει. Το ΠΑΣΟΚ την πάτησε σαν τον τερματοφύλακα που διάλεξε να πέσει στη λάθος μεριά των γκολπόστ. Εγκατέλειψε επιδεικτικά τον κεντρώο χώρο, άφησε την κυβέρνηση να τον νέμεται ανενόχλητη και πήγε να απορροφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, για να βρει όμως μπροστά του τον Καπετάν Καραμήτρο. Και τώρα, τι; «Συγγνώμη, λάθος», μεταβολή και ολοταχώς προς το Κέντρο; Πολλοί λίγοι θα πεισθούν από τέτοια επίδειξη ανυποληψίας…

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Με αφορμή το μισοτελειωμένο αστέρι, που έχει τη θέση του άλφα στο λογότυπο της ΕΛΑΣ, έχω μία πρώτης τάξεως ιδέα για τον κορυφαίο του επικρατείας της ΕΛΑΣ. Δεν θα την πω! Οχι, δεν θα την πω, μην επιμένετε, είναι ακόμη νωρίς. Μπορώ να πω, όμως, ότι είναι μια μορφή του χώρου, την οποία μεγάλο μέρος της Αριστεράς θαύμαζε στα κρυφά ή και όχι τόσο κρυφά, στα πρώτα χρόνια μετά τη Μεταπολίτευση. Επειδή, δε, ο Καπετάνιος υπόσχεται «νέα Μεταπολίτευση» (λες και τώρα έχουμε δικτατορία…), η παρουσία του στη θέση του επικεφαλής της επικρατείας θα τονίσει τον επιθυμητό συμβολισμό. Ατυχώς, όμως, δεν είναι άμεσα διαθέσιμος. Πρέπει πρώτα να εκτίσει την εικοσιπενταετία στον Κορυδαλλό. Υπομονή, ένας χρόνος έμεινε…

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, τον υφιστάμενο υπό την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου, συνιστώ να διορίσουν από το πλήρωμα αξιωματικό υπεύθυνο για τις σωστικές λέμβους και να τις κατεβάσουν ώστε να είναι έτοιμες για την επιβίβαση. Εννοείται ότι η ορχήστρα συνεχίζει να παίζει…