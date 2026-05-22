Μια φωτογραφία έκανε τον γύρο του διαδικτύου το απόγευμα της Πέμπτης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κι ενώ στο περιθώριο των συνεντεύξεων Τύπου όλοι ετοιμάζονταν να ποζάρουν με το «αντικείμενο του πόθου», το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, λες και προκάλεσε τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σφίγγοντας τις γροθιές και παίρνοντας στυλ πυγμάχου.

Αμέσως ο Σάρας γέλασε, όπως γέλασε και ο κόουτς του Ολυμπιακού αλλά και οι πάντες στην αίθουσα.

Μία ημέρα μετά, απόγευμα Παρασκευής, αποδείχθηκε πως ο Μπαρτζώκας έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση μεταξύ σοβαρού και αστείου!

Το εννοούσε πως θα έθετε νοκ άουτ όχι τον Λιθουανό προπονητή, αλλά την ομάδα της Φενέρ. Πώς το έκανε; Με τρία δυνατά χτυπήματα. Στις αρχές των δεκαλέπτων.

Εκεί που πίεζαν οι αμυντικές δαγκάνες του Ολυμπιακού τους Τούρκους, το σύνολο του Γιασεκεβίτσιους δεν έβρισκε τον δρόμο για το καλάθι και την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός έπαιρνε διαφορά που εν τέλει του ήταν χρήσιμη γιατί διαχειρίστηκε άριστα το ματς.

Ηταν , υπό μία έννοια, τρία δυνατά …ντιρέκτ! Και η Φενέρ συνέχισε εμφανώς ζαλισμένη τον ημιτελικό. Ποτέ δεν επέστρεψε στον αγώνα. Σκεφθείτε πως στο 24’ το σκορ πήγε στο 44-24.

Η απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης έμεινε στο ημίχρονο…Το είπε, άλλωστε, ξεκάθαρα ο Γιασικεβίτσιους πως όταν προσπαθούσαν να επανέλθουν ή να βρουν (αθλητική) ζωή, ο Ολυμπιακός δεν τους άφηνε να πάρουν ανάσα.

Μια άλλη εκδοχή του στυλ παιχνιδιού του Μπαρτζώκα, που αυτή τη φορά έδειξε πόσο καταπληκτικό παιχνίδι μπορεί να κάνει στην άμυνα ο δικός του Ολυμπιακός.

Θα χρειαστεί και στον τελικό. Γιατί η Ρεάλ μολονότι αγωνίζεται με ελλείψεις σημαντικές, έβγαλε απέναντι στη Βαλένθια το προφίλ της ισχυρής ομάδας με τη βαριά φανέλα.

Πέτυχε 105 πόντους, πάει να πει αυτό πως δούλεψε στην εντέλεια η επίθεση και ο σχεδιασμός της γριάς αλεπούς των πάγκων, του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Αν περιοριστεί ο Χεζόνια και η παρέα του, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα. Και εδώ που τα λέμε, αυτή η τόσο συναρπαστική ομάδα με τις κόκκινες και άσπρες ρίγες, καταφανώς ανώτερη όλων είναι τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στο φάιναλ φορ της Αθήνας.

Αξίζει και με το παραπάνω το κύπελλο. Αξίζει να πλημμυρίσουν οι δρόμοι από ερυθρόλευκα ποτάμια κόσμου το βράδυ της Κυριακής!