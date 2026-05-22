Μπορεί η έντονη δυσοσμία που κάλυψε τα νότια προάστια της Αττικής να έχει πλέον υποχωρήσει, ωστόσο το μυστήριο γύρω από την προέλευσή της παραμένει ανοιχτό, με τις αρμόδιες αρχές και τους επιστήμονες να συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της ερευνητικής ομάδας AtmoHub του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η οποία ανέλυσε το φαινόμενο αξιοποιώντας εξειδικευμένα μοντέλα ατμοσφαιρικής διασποράς και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης.

Οι επιστήμονες προχώρησαν σε τρία διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης, εξετάζοντας την ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων, που έφταναν τα 3 με 4 μποφόρ, αλλά και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή εμφάνισης της οσμής.

Τα δύο βασικά σενάρια

Το πρώτο σενάριο εντοπίζει ως πιθανή εστία της δυσοσμίας θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με την προσομοίωση, οι αέριες μάζες μετέφεραν την οσμή προς κατοικημένες περιοχές, φτάνοντας ακόμη και έως τη Νέα Σμύρνη. Το γεγονός ότι η πιθανή πηγή εντοπίζεται στη θάλασσα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής κάποιου πλοίου, είτε αγκυροβολημένου είτε διερχόμενου από την περιοχή.

Το δεύτερο σενάριο μεταφέρει το επίκεντρο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, σε διαφορετικό σημείο από εκείνο του πρώτου μοντέλου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτή η εκδοχή εμφανίζει μεγαλύτερη συμβατότητα με τη χρονική εξέλιξη και τον τρόπο εξάπλωσης της δυσοσμίας, με βάση τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία.

Από τη σύγκριση των δύο επικρατέστερων εκδοχών, οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό η πηγή της ρύπανσης να βρίσκεται σε θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στα δύο σημεία που εξετάζονται.

Στο μικροσκόπιο συγκεκριμένη περιοχή

Η αναδρομική ανάλυση της διασποράς της ρύπανσης – η λεγόμενη «όπισθεν πορεία» – έχει ήδη οδηγήσει στον εντοπισμό συγκεκριμένης περιοχής ενδιαφέροντος, η οποία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων αρχών.

Τα στοιχεία της μελέτης έχουν ήδη αποσταλεί στα συναρμόδια υπουργεία, ενώ η Πολιτική Προστασία εξετάζει παράλληλα και τις αναφορές πολιτών που κατέγραψαν σε ποιες περιοχές και ώρες έγινε αισθητή η οσμή.

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών καλεί τους κατοίκους να συμβάλουν στην έρευνα, δηλώνοντας την ώρα και τα χαρακτηριστικά της δυσοσμίας που αντιλήφθηκαν, προκειμένου να εμπλουτιστεί η βάση δεδομένων και να διευκολυνθεί η πλήρης χαρτογράφηση του φαινομένου.