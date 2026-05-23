Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από τρένο.

Περίπου στις 21:30, στην περιοχή Διαλογή του Κορδελιού, ο άνδρας παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.

Λόγω του τραγικού περιστατικού, η Hellenic Train έλαβε έκτακτα μέτρα κατόπιν εντολής του ΟΣΕ και της Αστυνομίας. Από τις 21:32 διακόπηκε πλήρως η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, ώστε να επιχειρήσουν με ασφάλεια οι διασώστες και οι αρμόδιες αρχές.

Η διακοπή είχε ως αποτέλεσμα να καθηλωθεί προσωρινά στις ράγες η αμαξοστοιχία 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη). Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ερευνών στο σημείο, το τρένο έλαβε άδεια να συνεχίσει το δρομολόγιό του προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας καθυστέρηση 61 λεπτών.