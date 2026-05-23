Η Βαλένθια ολοκλήρωσε την πορεία της στη φετινή EuroLeague στα ημιτελικά του Final Four στο Telekom Center, γνωρίζοντας την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ισπανική ομάδα, η οποία είχε προηγουμένως αποκλείσει τον Παναθηναϊκός στα playoffs, δεν κατάφερε να συνεχίσει το εντυπωσιακό της σερί, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση μετά τον ημιτελικό.

Παρά τον αποκλεισμό, η φετινή σεζόν καταγράφεται ως η καλύτερη στην ιστορία της Βαλένθια στην EuroLeague, με την ομάδα να φτάνει για πρώτη φορά τόσο μακριά στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο σύλλογος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για τη συνεχή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και αναγνωρίζοντας τη σημασία της παρουσίας τους σε αυτή την ιστορική πορεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Αγαπημένη οικογένεια,

Ένα συναρπαστικό ταξίδι τελειώνει σήμερα. Όταν σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, θα κοιτάξουμε αυτή τη σεζόν 2025–26 με τα μάτια που κοιτούν την ιστορία ενός συλλόγου που συνεχίζει να μεγαλώνει στα σχεδόν 40 χρόνια της πορείας του.

Είπαμε Llarg serà el camí («μακρύς θα είναι ο δρόμος») και μας οδήγησε εκεί όπου δεν είχαμε βρεθεί ποτέ πριν.

Σας αγαπάμε».

