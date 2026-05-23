Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της La Liga με τη Μπαρτσελόνα, οι Πέδρι και Φεράν Τόρες επέλεξαν να αποφορτιστούν περνώντας χρόνο σε πάρκο ψυχαγωγίας.

Οι δύο άσοι των «μπλαουγκράνα» επισκέφθηκαν το PortAventura και ανέβηκαν μαζί σε ένα rollercoaster, με τον Πέδρι να προτιμά να καθίσει δίπλα στον στενό του φίλο αντί για τη σύντροφό του, Αλεχάνδρα.

🇪🇸🎢 Девушка Педри пришла в парк аттракционов с игроками «Барселоны» и с удивлением обнаружила, что сегодня ей придется кататься в одиночестве – полузащитник предпочел компанию своего лучшего друга Феррана Торреса pic.twitter.com/rufpqPWnLe — Спортс” (@sportsru) May 22, 2026

Το στιγμιότυπο προκάλεσε αρκετά σχόλια στα social media, κυρίως λόγω της αντίδρασης της κοπέλας του Ισπανού μέσου, η οποία βρισκόταν ακριβώς πίσω τους και έδειχνε μάλλον… αμήχανη με την επιλογή του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα.

Σε ένα σημείο του βίντεο, ο Πέδρι γύρισε προς το μέρος της, με τη συγκεκριμένη σκηνή να γίνεται γρήγορα viral ανάμεσα στους φίλους της ομάδας.

Η ιδιαίτερη φιλία των δύο παικτών συνεχίζει να τραβά το ενδιαφέρον των οπαδών της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι απολαμβάνουν τις κοινές τους εμφανίσεις τόσο μέσα στα γήπεδα όσο και στην καθημερινότητά τους.