Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του νεαρού γιατρού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Η σορός του εντοπίστηκε τυχαία από βοσκό σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη αγωνία της οικογένειάς του.

Ο πατέρας του Αλέξη, Γιώργος Τσικόπουλος, εξέφρασε τον πόνο και την απογοήτευσή του για τον τρόπο που εξελίχθηκε η αναζήτηση του γιου του, μιλώντας στο STAR.

«Μου έκανε εντύπωση ότι ήταν σε σχετικά κοντινή απόσταση από εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητο, το πολύ να ήταν 2-3 χλμ από κει πέρα. Προφανώς είχε ερευνηθεί το μέρος και δεν τον είδαν…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συντετριμμένος, ο πατέρας του 33χρονου γιατρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, δεν μπορεί να πιστέψει πως η αναζήτηση κράτησε τόσους μήνες ενώ η σορός βρισκόταν τόσο κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο.

«Λέω γιατί αφού ήταν τόσο κοντά πεντέμισι μήνες τώρα το παιδεύαμε το δράμα και μας ταλαιπωρούσε και είχαμε την αγωνία. Θα μπορούσε με τα σκυλιά, με αυτά, με τα drone. Το ζητούμενο θα ήταν αυτό να ζούσε και το δεύτερο είναι ότι θα είχε τελειώσει και η δική μας η αγωνία των τόσων μηνών ας πούμε…», πρόσθεσε με φανερή συγκίνηση.

Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» τη σορό του 33χρονου γιατρού

Η σορός του άτυχου γιατρού εντοπίστηκε από έναν κτηνοτρόφο που περνούσε τυχαία από το σημείο ενώ έβοσκε τα πρόβατά του. «Εκεί που περπατούσα στο χωράφι είδα ένα παπούτσι, πήγα κοντά και είδα ένα πεθαμένο…», περιέγραψε ο ίδιος.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός βρισκόταν στο τέλος ενός αδιέξοδου μονοπατιού, περίπου 100 μέτρα μακριά από ένα μικρό εκκλησάκι. Σύμφωνα με τις αρχές, η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραναν σημαντικά τις έρευνες.

Όπως εξήγησε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, κ. Κανέλλος Νικολάου, «Το σημείο είχε θαμνώδη βλάστηση, πολλά κλαριά από δέντρα πάνω, οπότε δεν μπορούσε να εντοπιστεί…».

Τι είπε ο άνθρωπος που βρήκε τον 33χρονο

Ο άνθρωπος που αντίκρισε πρώτος τη σορό περιέγραψε με συγκίνηση τις στιγμές που έζησε, σημειώνοντας πως αρχικά είδε ένα παπούτσι μέσα στη βλάστηση και στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για νεκρό άνθρωπο.

«Περπατούσα στο χωράφι και είδα ένα παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και κατάλαβα ότι είναι κάποιος πεθαμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η περιοχή όπου βρέθηκε η σορός είναι ιδιαίτερα δύσβατη, με πυκνή βλάστηση και περιορισμένη πρόσβαση. Το μονοπάτι που οδηγεί στο σημείο σταματά απότομα, ενώ η συνέχεια απαιτεί πορεία μέσα από χόρτα και ανώμαλο έδαφος.

Ο κτηνοτρόφος απομακρύνθηκε αμέσως από το σημείο παίρνοντας μαζί του τα πρόβατα. Επειδή δεν είχε κινητό τηλέφωνο, επέστρεψε στο σπίτι του για να ειδοποιήσει τις αρχές μέσω φίλων του.

Φανερά ταραγμένος, δήλωσε πως δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα αντίκρισε. «Στενοχωρήθηκα πολύ με αυτό το πράγμα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ πέρα», είπε συγκλονισμένος.

Η σορός του 33χρονου γιατρού βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός επιστήμονας.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την Κρήτη από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου, με τις έρευνες να διαρκούν μήνες μέχρι τον τραγικό εντοπισμό του.