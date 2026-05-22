Αυτοπροσώπως προσήλθαν πριν λίγη ώρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την ίδια ώρα οι υπόλοιποι πενήντα και πλέον ελεγχόμενοι μέσω των δικηγόρων τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων.

Η παρουσία του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρα εξέπεμψε και ιδιαίτερο μήνα με τον ίδιο να δηλώνει: Προσερχόμαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη.

Την εμπιστοσύνη του στην ευρωπαϊκή εισαγγελία εξέφρασε και πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης δηλώνοντας: Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Εχω κινηθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Από την πλευρά του ο πληρεξούσιος δικηγορος τους Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί και τη βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα επικαλέστηκε έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου ως ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου η φερόμενη ζημιά, όπως είπε, όπως στην περίπτωση της κ. Παπακώστα περιορίζεται σε 7.000 ευρώ, στον δε κ. Μητάρακη σε 0.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον μετά την υποβολή του συνόλου των υπομνημάτων στρέφεται στην απόφαση που θα λάβουν οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως με βάση και τις εξηγήσεις των ελεγχόμενων προσώπων θα αποφασίσουν για πόσους και ποιους θα ασκηθεί ποινική δίωξη και για πόσους η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο.