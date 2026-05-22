Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube, ενόψει του ημιτελικού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε για το Final Four της EuroLeague στο T-Center (18:00, Novasports Prime), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ

Ποια είναι η πρώτη εικόνα που σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι το τζάμπολ του ημιτελικού;

“Έχω πολλές εικόνες στην πραγματικότητα. Η πρώτη που μου έρχεται είναι το Physicality. Νιώθω ότι είμαστε ίδιοι με πέρυσι για να πω την αλήθεια. Έχουμε ένα καλό σύνολο και ο κορμός παραμένει ίδιος”.

Είναι πιο δύσκολο το να φτάσεις σε ένα Final Four ή να διαχειριστείς την ευθύνη, όταν βρίσκεσαι σε αυτό;

“Το πιο δύσκολο είναι να κερδίσεις. Αυτό στο οποίο αναφέρεσαι είναι το να παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό και να έχεις πολύ υψηλά συναισθήματα, χωρίς να σέβεσαι το παιχνίδι και αυτό είναι δύσκολο. Αλλά το να το θέλεις περισσότερο είναι πάντα καλό. Το χρειάζεσαι αυτό”.

Τι περιμένεις από τους φίλους του Ολυμπιακού αύριο;

“Να είναι ο εαυτός τους, κάτι που σίγουρα θα κάνουν”.