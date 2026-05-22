Μετά τον Λούκα Γιόβιτς ήταν σειρά του Μάρκο Νίκολιτς να παραχωρήσει συνέντευξη στη «MozzartSport» και να μιλήσει για όσα έζησε φέτος στην ΑΕΚ. Ο Σέρβος τεχνικός δήλωσε πως νιώθει καταπληκτικά στην Ενωση, αποθέωσε τον κόσμο της ομάδας, ενώ ξεκαθάρισε πως ο σύλλογος πρέπει να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα έχοντας ως στόχο το Champions League.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο όμορφες ημέρες της ζωής μας. Δεν εννοώ μόνο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά ολόκληρη τη χρονιά», είπε ο Νίκολιτς αναφερόμενος στο πώς περνά εκείνος και οι συνεργάτες του στην Ελλάδα, ενώ έδειξε συνειδητοποιημένος για το πόσο δύσκολη θα είναι η επόμενη σεζόν.

«Ολοι θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι αυτή τη σεζόν», σημείωσε και πρόσθεσε πως «πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε όλα, σε κάθε επίπεδο: από το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο μέχρι την οργάνωση του συλλόγου».

Σχετικά με τον Μάριο Ηλιόπουλο, είπε πως «πιθανότατα δεν είχα καλύτερο πρόεδρο ή ιδιοκτήτη στην καριέρα μου», ενώ για τον χαρακτήρα του ανέφερε ότι είναι «εξαιρετικά συμπαθής, δυναμικός χαρακτήρας, απρόβλεπτος και πολύ συναισθηματικός, κάτι που μου ταιριάζει γιατί είμαι κι εγώ έτσι».

Από εκεί και πέρα, ο Νίκολιτς τόνισε πως η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε φτάσει στον τελικό του Conference League, ενώ για την… επίθεσή του σε Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό είπε ότι «από εκείνη τη στιγμή, η σεζόν άλλαξε. Ωριμάσαμε». Κάτι που είχε παραδεχθεί και ο Γιόβιτς στη δική του συνέντευξη.

Στο μεταξύ, η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με κλείσιμο των θυρών 21-23 της «Αγια-Σοφιάς» για μία αγωνιστική για καταστροφή των τουρνικέ των συγκεκριμένων θυρών από οπαδούς της ομάδας στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Επίσης η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΠΑΕ για «σοβαρό φαινόμενο βίας» μεταξύ οπαδών των Κιτρινόμαυρων και της Αστυνομίας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.