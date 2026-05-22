Με το βλέμμα στραμμένο στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Ομήρου, κοινό και κριτικοί βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση, καθώς ο Κρίστοφερ Νόλαν ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νεότερο εγχείρημά του.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, γνωστός για την προτίμησή του σε φιλμ που δοκιμάζουν τις αντοχές των θεατών χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν τα όρια της υπομονής τους, έχει ήδη διαβεβαιώσει ότι πρόκειται για μια πιστή μεταφορά του ομηρικού έπους. Παράλληλα, όμως, έχει ξεκαθαρίσει ότι η ταινία δεν θα υπερβεί τις τρεις ώρες. Μια απόφαση που ικανοποιεί ακόμα και τους πιο δύσπιστους.

Η διάρκεια που προκαλεί συζητήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της αμερικανικής αλυσίδας κινηματογράφων AMC, η «Οδύσσεια» θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 52 λεπτά. Ένας χρόνος που κρίνεται απολύτως ικανοποιητικός για την πλειονότητα των θεατών, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν κρατήσεις για την πρεμιέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νόλαν έχει ξεπεράσει το όριο των τριών ωρών μόνο μία φορά στην καριέρα του: το «Oppenheimer» διαρκεί ακριβώς τρεις ώρες. Έτσι, η «Οδύσσεια» αναμένεται να αποτελέσει τη δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία του σκηνοθέτη, αφήνοντας πίσω της άλλες μεγάλες επιτυχίες του:

Interstellar: 2 ώρες και 49 λεπτά

The Dark Knight Rises: 2 ώρες και 44 λεπτά

The Dark Knight: 2 ώρες και 32 λεπτά

Tenet: 2 ώρες και 30 λεπτά

Ένας προϋπολογισμός-φωτιά και IMAX κάμερες

Ο προϋπολογισμός της παραγωγής φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την «Οδύσσεια» μία από τις πιο ακριβές ταινίες στην καριέρα του σκηνοθέτη. Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, ενώ διευθυντής φωτογραφίας είναι ο μόνιμος συνεργάτης του Νόλαν, Χόιτε βαν Χόιτεμα (Hoyte van Hoytema), ο οποίος έχει στο ενεργητικό του οσκαρικές υποψηφιότητες για το «Oppenheimer» και το «Dunkirk».

“The Odyssey” is the first feature shot completely on IMAX film. https://t.co/9o61tsS0Yj pic.twitter.com/dJGz42MvWG — 60 Minutes (@60Minutes) May 18, 2026

Πρεμιέρα και προσδοκίες

Η «Οδύσσεια» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου, με τις προσδοκίες να έχουν ήδη εκτοξευθεί στα ύψη. Με ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα, ο Νόλαν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην πιστότητα στο αρχαίο κείμενο και τον σύγχρονο κινηματογραφικό ρυθμό.