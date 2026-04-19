«Top Gun»

Ο Τομ Κρουζ θα φορέσει ξανά τη στολή του Maverick για τις ανάγκες της τρίτης ταινίας της σειράς «Top Gun».

O Πιτ Μίτσελ, ο γνωστός Maverick θα μπει σε νέες περιπέτειες. Τα πληκτρολόγια των σεναριογράφων έχουν ήδη πάρει φωτιά. Οι παραγωγοί πρότειναν στον Τομ Κρουζ ένα σενάριο που του άρεσε πολύ.

Και κάπως έτσι, η ταινία πήρε το πράσινο φως.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην τρίτη ταινία ο Maverick βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση των νέων μέσων πολέμου όπως τα drones. Πολλοί συντελεστές χαρακτηρίζουν την ταινία «ένα τελευταίο ταξίδι» για τον αγαπημένο χαρακτήρα του Κρουζ.

«As deep as the grave»

O Βαλ Κίλμερ, πρωταγωνιστής των δυο πρώτων ταινιών Top Gun που «έφυγε» από την ζωή πριν από ένα χρόνο εμφανίζεται ξανά στη μεγάλη οθόνη χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το τρέιλερ της ταινίας «As Deep as the Grave» προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του CinemaCon στο Λάς Βέγκας, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για να ολοκληρωθούν οι σκηνές που ο Κίλμερ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εξαιτίας της βεβαρημένης υγείας του.

Ο Κίλμερ υποδυόταν έναν καθολικό ιερέα με βαθιά σύνδεση με τις κοινότητες Ινδιάνων στις αρχές του 20ου αιώνα.

«Focker in law»

Οι Fockers επιστρέφουν με την τέταρτη ταινία της κινηματογραφικής σειράς με τίτλο «Focker in law».

H Αριάνα Γκράντε μπαίνει στην οικογένεια Focker ως νύφη. Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο είναι αυτός που την καλοδέχεται και ο πεθερός πια Μπεν Στίλερ θέλει να την διώξει μακριά από τον γιο του.

Η ταινία θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες τον ερχόμενο Νοέμβριο.