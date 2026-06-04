Σε ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος που οδηγήθηκε στο δικαστήριο με την αυτόφωρη διαδικασία για το πρόσφατο επεισόδιο στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν, κρατώντας αλυσοπρίονο, εμφανίστηκε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, κάνοντας δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα, έκρινε ένοχο τον αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενο για απειλή, οπλοφορία και παράνομη παραμονή στη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για τη διαμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή εκτέλεσης της ποινής έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, θέτοντας ως όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο 42χρονος πήγε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής έξω από το σπίτι ενός 49χρονου, με τον οποίο είχε οικονομικές διαφορές που σχετίζονταν με παλαιότερο τροχαίο ατύχημα. Εκείνη την ώρα στο σπίτι βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, ενώ ο κατηγορούμενος φώναζε και εκτόξευε ύβρεις, κρατώντας στα χέρια του ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, το οποίο όμως δεν έθεσε σε λειτουργία.

Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε στην κατοχή του και ένα μαχαίρι. Στην απολογία του, υποστήριξε πως τα αντικείμενα αυτά αποτελούσαν εργαλεία της δουλειάς του και ότι δεν είχε πρόθεση να εκφοβίσει ή να ασκήσει βία.

Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο κρατήθηκε για διοικητικούς λόγους.