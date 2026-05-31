Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (31 Μαΐου 2026), όταν ένας άνδρας κρατώντας αλυσοπρίονο εμφανίστηκε έξω από σπίτι οικογένειας στην περιοχή του Δρυμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, η μητέρα και τα ανήλικα παιδιά της, μόλις αντίκρισαν τον άνδρα, κλειδώθηκαν έντρομοι μέσα στο σπίτι για να προστατευτούν. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά, με τους κατοίκους να ειδοποιούν αμέσως τις αρχές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο άνδρας φέρεται να αναζητούσε τον σύζυγο της γυναίκας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρά του.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.