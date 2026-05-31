Μια απρόσμενη και άκρως αγχωτική στιγμή έζησαν φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι, τη στιγμή που κρινόταν ο τίτλος του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ.

Την ώρα που ο Γκάμπριελ Μανγκαλάες ετοιμαζόταν να εκτελέσει το τελευταίο και καθοριστικό πέναλτι, η τηλεοπτική μετάδοση «έπεσε», αφήνοντας τους φιλάθλους μπροστά σε μια μαύρη οθόνη τη στιγμή της απόλυτης έντασης.

View this post on Instagram A post shared by ΟΜΑΔΑ (@omadatanea)

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αγωνία, με το σχετικό βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την ατυχία της στιγμής.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι φίλοι της Παρί έμαθαν πως ο Βραζιλιάνος αστόχησε, με αποτέλεσμα η γαλλική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο και να ολοκληρώσει το back to back στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.