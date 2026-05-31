Πάνω από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από ισχυρή έκρηξη την Κυριακή (31 Μαΐου) σε κτίριο στη βορειοανατολική Μιανμάρ, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως αποθήκη εκρηκτικών για εξορυκτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με μέλη των σωστικών συνεργείων και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Περίπου 70 άτομα τραυματίστηκαν στην έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι, στο χωριό Kaungtup, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού Ta’ang, μιας εθνοτικής ένοπλης ομάδας που έχει εμπλακεί σε σποραδικές συγκρούσεις με την κεντρική κυβέρνηση της Μιανμάρ.

Ένας διασώστης που έφτασε στο σημείο δήλωσε στο Associated Press ότι εντοπίστηκαν 46 σοροί, μεταξύ αυτών έξι παιδιά, οι οποίες μεταφέρθηκαν για αποτέφρωση. Οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς δεκάδες τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της περιοχής.

Άλλος διασώστης ανέφερε ότι περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 100 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα της έκρηξης. Τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως το διαδικτυακό πρακτορείο Shwe Phee Myay, κάνουν λόγο για αριθμό νεκρών που κυμαίνεται από 50 έως 55.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο όπου φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών που χρησιμοποιούνταν για εξόρυξη. Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Ta’ang ανέφερε μέσω ανακοίνωσης στο κανάλι του στο Telegram ότι το οικονομικό του τμήμα είχε αποθηκεύσει ζελιγνίτη για χρήση σε ορυχεία και λατομεία πέτρας, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ο ζελιγνίτης είναι ευρέως χρησιμοποιούμενο εκρηκτικό στην εξόρυξη και στην εκτόξευση βράχων, ωστόσο μπορεί να καταστεί εξαιρετικά ασταθής με την πάροδο του χρόνου ή σε περίπτωση κακής αποθήκευσης, προκαλώντας θανατηφόρα ατυχήματα όπως αυτό στη Μιανμάρ.