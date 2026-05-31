Τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στο Ζβέρνετς, κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ράμα συνεχάρη τη διοίκηση της Κρατικής Αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία της Αυλώνας.

«Μηδενική ανοχή»

«Συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μυών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός.

🇦🇱 Update: Protests escalated in the Zvernec area. According to protesters, private security personnel “kidnapped” a protester and used pepper spray against protesters and Albanian police. The protest was attended by the leader of Albania’s left-wing Bashke party. https://t.co/akrM39ghpK pic.twitter.com/kwJZ3hrthw — kos_data (@kos_data) May 30, 2026

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ράμα επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το επίμαχο τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «μεγάλα ψεύδη» που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε, θα παρουσιάσει ο ίδιος στοιχεία για ένα «εξαιρετικό σχέδιο για την Αλβανία», το οποίο, όπως υποστήριξε, προετοιμάζεται εδώ και χρόνια.

Το χρονικό των επεισοδίων στην Αλβανία

Η παρέμβαση του Αλβανού πρωθυπουργού μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων εναντίον της τουριστικής ανάπτυξης που σχεδιάζεται στο Σβερνέτς.

🇦🇱 Led by environmental activists, Alhanian residents protested against construction in the Zvernec area. Protesters said the area is protected Albanian land and does not belong to Trump or Jared Kushner. Kushner’s company received permission from the Albanian government as a… pic.twitter.com/H08OlbqaTX — kos_data (@kos_data) May 28, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας να σέρνουν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο του έργου, όπου σύμφωνα με καταγγελίες δέχθηκε ξυλοδαρμό. Από τα επεισόδια τραυματίστηκε και Έλληνας πολίτης, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιωτικό φύλακα που εμπλέκεται σε επεισόδιο με διαδηλωτή στο Ζβερνέτς ενώ για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο στην περιοχή.

Η εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development» σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι, μετά την εξέταση του σχετικού υλικού για το περιστατικό με τον ιδιωτικό φύλακα στο Ζβέρνετς, θεωρεί απολύτως απαράδεκτη τη συνέχιση της συμβατικής σχέσης με την εταιρεία ασφαλείας και δηλώνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε άμεση διακοπή της συνεργασίας.

Παράλληλα, τονίζει ότι η ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας είχε προσληφθεί αποκλειστικά για την προστασία της ιδιωτικής ζώνης του έργου και δεν είχε λάβει εντολές για ενέργειες που παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα των πολιτών. Η εταιρεία ζητά επίσης τη διεξαγωγή πλήρους και αμερόληπτης έρευνας από τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνοντας ότι τα υπεύθυνα πρόσωπα πρέπει να τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο, ενώ εκφράζει λύπη για το περιστατικό και δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές.