Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα της Δευτέρας προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στον Λίβανο, ύστερα από αίτημα της Γαλλίας. Η πρωτοβουλία ελήφθη μετά την κατάληψη του εμβληματικού, μεσαιωνικού φρουρίου του Μποφόρ από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από εκείνη που ζήτησε η Ρουμανία, με αφορμή τη συντριβή ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι. Η ρουμανική συζήτηση έχει προγραμματιστεί για τις 15.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας).

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικούσορ Νταν, ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι, σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ήταν τύπου Geran-2, ρωσικής κατασκευής.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ένα αγόρι 14 ετών και μια γυναίκα 53 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται.