Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα του λονδρέζικου αντι-καθεστωτικού μέσου Iran International την Κυριακή.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ο Πεζεσκιάν απέστειλε επιστολή στο γραφείο του Χαμενεΐ, καταγγέλλοντας ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχουν ουσιαστικά αναλάβει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν αποκλειστεί από κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η επιστολή, επικαλούμενη πηγή του Iran International, τόνιζε πως ο Πεζεσκιάν δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του ή να διοικήσει τη χώρα υπό τις παρούσες συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε να γίνει δεκτή η παραίτησή του.

Ανώνυμες πηγές του ίδιου μέσου υποστήριξαν ότι η κύρια αιτία της ρήξης μεταξύ του Πεζεσκιάν και του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος φέρεται να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δύναμη εντός του καθεστώτος, ήταν «ο τρόπος διαχείρισης του πολέμου και οι καταστροφικές συνέπειές του για τα μέσα διαβίωσης του λαού και την οικονομία της χώρας».

Ο Χαμενεΐ σε μυστική τοποθεσία

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στο CBS ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται κρυμμένος σε μυστική τοποθεσία, με ελάχιστη πρόσβαση στον έξω κόσμο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι προσβάσιμος μόνο μέσω ενός «λαβυρίνθου αγγελιαφόρων».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ακόμη και οι ανώτατοι αξιωματούχοι της ιρανικής κυβέρνησης αγνοούν το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται και δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του.